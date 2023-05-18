Nữ khách hàng tố shipper 'ăn chặn' 1.000 đồng tiền hóa đơn, người trong cuộc lên tiếng gì?

Sự cố được phát hiện vào ngày 18/5, một nữ khách hàng đã đăng trạng thái tố shipper tự ý làm tròn hóa đơn 139.000 thành 140.000 gây bão MXH. Sau đó nam shipper cũng đã có động thái trả lời gây chú ý.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của chủ tài khoản Facebook có tên T cho biết, vào ngày 14/5 chị có đặt một đơn hàng đồ ăn trị giá là 139.000 nghìn. Khi shipper đến nơi, chị T đã nhờ chị gái mình xuống lấy và thanh toán hộ. Sự việc sẽ không có gì đáng nói khi chị T phát hiện shipper đã tự ý thêm 1.000 đồng vào hóa đơn thành 140.000 và bắt chị gái của chị T thanh toán số tiền là 140.000 nghìn. Đơn hàng chị T đặt vào ngày 14/5 Chị T còn thắc mắc rằng: ''Ơ! Shipper được tự làm tròn tiền lên thế à? Hay đây là chính sách mới mà hai chị em mình không biết'', chị T nói với chị gái. Sau đó chị T đã liên hệ với shipper để có câu trả lời thỏa đáng nhưng nhận lại câu nói ''xanh rờn'' từ anh shipper: ''Nói thật với em, em đúng kẹt sỉ, lát xuống anh đưa lại cho 1k''

Chị T đã liên hệ với nam shipper nhưng anh không có ý muốn nhận lỗi và nói chị T là người ''keo kiệt'' Vì quá bức xúc trước hành động thiếu tôn trọng và không hiểu chuyện của nam shipper chị T đã chia sẻ câu chuyện này lên MXH: "Mình có nhắn tin góp ý với shipper thì ship nhắn câu nào là vả vào mặt khách câu đấy. Mình không tiếc 1.000 hay mấy nghìn mà là mình chỉ muốn shipper hãy báo giá thật với khách. Mình tưởng tip bao nhiêu là quyền của khách mà nhỉ. Dù mình đã áp dụng mã giảm giá, ship đã nhận đơn đó thì cũng nên thành thật với khách. Shipper cứ tự ý làm tròn tiền thế thì nên bỏ chế độ tip đi", chị T viết. Nam shipper không có thái độ muốn nhận lỗi và chỉ trích ngược lại chị T Sau khi đăng tải, bài viết trên thu hút hàng nghìn lượt bình luận trên các diễn đàn. Cộng đồng mạng chia làm hai luồng ý kiến, một số người cho rằng việc nam shipper tự ý làm tròn tiền đã hoàn toàn sai về bản chất, hơn nữa đôi co với khách hàng là điều tối kỵ của người làm dịch vụ. Qua đó có một tài khoản tên Đ.H.T cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với nữ khách hàng là chị T

Một cư dân mạng lên tiếng đồng tình với chị T Nam shipper trong câu chuyện là anh Đ.H (29 tuổi, sinh sống tại Hà Nội), chia sẻ với Thể thao văn hóa về việc làm của mình trong những ngày qua anh cảm thấy rất hối hận và cho rằng bản thân đã sai. Đồng thời anh Đ.H cũng xác nhận bản thân đã tự ý thêm 1.000 đồng vào hóa đơn khiến khách hàng cảm thấy khó chịu. Nam shipper còn cho biết lý do khiến anh có hành động không được tốt là do ngày hôm đó thời tiết rất oi bức nên trong người cũng có chút nóng nảy, anh cho biết bản thân leo lên tầng cao, giao đồ ăn tận nơi cho khách hàng thì việc chênh lên 1.000 rất bình thường thôi, không nghĩ không nghĩ sẽ nhận được phản hồi không mấy hài lòng từ khách hàng Trước nhiều ý kiến góp ý trên mạng xã hội về cách nói chuyện với khách, anh Hồng nhận lỗi và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-khach-hang-to-shipper-an-chan-1000-dong-tien-hoa-don-nguoi-trong-cuoc-len-tieng-gi-583377.html