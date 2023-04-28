Xót thương cho bé trai đến lớp run rẫy vì đói, hỏi đến bố mẹ ai nấy đều chỉ biết lắc đầu

Mới đây cư dân mạng đã rất xót xa cho hoàn cảnh của một bé trai cơ thể lấm lem bụi bẩn, người run rẩy vì bị bỏ đói, ngồi uống sữa bên vỉa hè khiến ai nhìn cũng đều thương cảm.

Người đăng tải đoạn clip về một bé trai tội nghiệp chính là cô giáo của bé, cô cho biết thêm mẹ bé đi làm ăn xa kiếm tiền gửi về cho gia đình, nhưng bố cháu ở nhà bỏ bê con cái, ở nhà cả ngày chỉ uống rượu. Thậm chí, người đàn ông này không nấu cơm, không cho con ăn cũng không tắm cho con. Để con bẩn mủ đầy đầu. Bé trai tự đến lớp nhưng vì nhiều ngày không được cho ăn nên run lên vì đói. Thấy vậy cô giáo vội lấy hộp sữa cho bé uống và quay lại cảnh này để cầu giúp sự thương cảm của cộng đồng xã hội.

Em bé trai đáng thương trong đoạn clip - Ảnh: Internet Hình ảnh bé trai khiến nhiều người rơi lệ - Ảnh: Internet Chứng kiến bé trai trong clip nhiều người không khỏi xót xa. Xót thương bé một phần, lại càng buồn lòng hơn trước sự vô tâm, bỏ bê con cái của người lớn. Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

"Rơi nước mắt, cứ tưởng tượng đó là con mình là không chịu nổi", "Thương bé quá, mắt sưng hết lên thế kia", "Có con nhỏ , thương con cưng chiều bao nhiêu, nhìn cảnh này càng đau lòng bấy nhiêu",... Hiện, chưa rõ bé trai trong clip ở đâu, song sự việc vẫn thu hút đông đảo quan tâm và bàn luận từ cộng đồng mạng. Trước đó, theo thông tin từ Zing News về các vụ việc về trẻ em bị bỏ rơi hiện nay rất nhiều. Vào ngày 27/3 mới đây nhất TP.HCM ghi nhận một trường hợp của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường lề đường Nguyễn Thị Sáu, xã Thới Tam Thôn. Bé trai bị bỏ rơi tại huyện Hốc Môn - Ảnh: Internet Đi kiểm tra, họ phát hiện bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, quấn trong tấm vải, đặt bên hông nhà dân. Người dân đã đưa cháu bé đến trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe và báo lực lượng chức năng. Vài ngày 1/4, lực lượng chức năng huyện Hóc Môn (TP.HCM), đang tìm thân nhân bé trai sơ sinh bỏ rơi bên đường lề đường Nguyễn Thị Sáu, xã Thới Tam Thôn. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì về bố mẹ và gia đình của bé.

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