Với thủ đoạn đăng tuyển shipper giao hàng trên mạng xã hội, sau đó yêu cầu shipper cọc tiền mới được lấy hàng, báo tiền hoàn do người nhận trả, đối tượng này đã lừa hơn 6 vụ tại Đà Nẵng.

Theo Báo Lao Động, sáng 8/5, Công an phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng đối tượng L.Đ.N.Q.N. (33 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) cho Công an quận Liên Chiểu để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, lúc 19h50 ngày 6/5, Công an phường Hòa Khánh Bắc nhận tin báo của anh C.T.L. (23 tuổi, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) – là người hành nghề shipper về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đặt giao hàng có ứng trước tiền, sau đó chuyển hàng đến địa điểm không có thật để chiếm đoạt của anh L. số tiền 490 ngàn đồng.

Đối tượng N. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VOV, qua xác minh, Công an phường Hòa Khánh Bắc đã làm rõ đối tượng lừa đảo là L.Đ.N.Q.N., đồng thời bàn giao hồ sơ và đối tượng cho Công an quận Liên Chiểu xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, N. khai nhận, bằng thủ đoạn lên mạng xã hội đăng tuyển shipper giao hàng, yêu cầu shipper cọc tiền trước rồi mới đến lấy hàng để giao và sẽ được hoàn lại tiền từ người nhận hàng. Tuy nhiên, khi đến địa điểm giao hàng thì shipper không liên lạc được với người nhận. Với thủ đoạn này, N. đã thực hiện 6 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt khoảng 3 triệu đồng.

Mặc dù số tiền chiếm đoạt không lớn, nhưng hành vi lừa đảo của đối tượng đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và cuộc sống mưu sinh của những người hành nghề shipper trên địa bàn thành phố.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Đà Nẵng kiểm tra thông tin “du khách tố khách sạn lừa đảo, vô trách nhiệm” Trên facebook cá nhân, nữ du khách Trần Dung cho biết đã thanh toán hết tiền để giữ phòng dịp lễ 30/4 và 1/5 tại TP. Đà Nẵng. Tuy nhiên, chị bị khách sạn “lật kèo” và thông báo rằng phòng đặt trước đó đã có người thuê.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/buc-xuc-nu-quai-lap-ia-chi-giao-hang-ao-lua-chiem-tien-cua-nhieu-shipper-579627.html