Cách nhận diện cuộc gọi lừa đảo dùng deepfake mạo danh

Với hình thức lừa đảo này, các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả, sao chép chân dung để tạo ra các đoạn video giả người thân, bạn bè nhằm thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại họp báo thường kỳ của Bộ Thông tin và Truyền thông vào sáng ngày 5/5, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian gần đây xuất hiện hình thức lừa đảo trực tuyến mới là cuộc gọi video deepfake nhằm mục đích lừa đảo chuyển tiền.

Cử chỉ mắt không tự nhiên: Công nghệ hiện tại chưa bắt chước được cách chớp mắt tự nhiên của con người. Khi giao tiếp, ánh mắt thường thay đổi theo chuyển động của đối phương, nhưng video deepfake không làm được.

Theo thông tin từ VNExpress, Deepfake hình ảnh, giọng nói thường được kẻ xấu lợi dụng để tạo sự tin tưởng với nạn nhân. Tuy nhiên, các video này có điểm chung là chất lượng hình ảnh thấp, rung mờ, thời lượng ngắn. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chú ý một số dấu hiệu như:

Màu da và ánh sáng bất thường: Nếu thấy màu da của người gọi thay đổi khi chuyển từ khung hình này sang khung hình khác, đó có thể là một sản phẩm của deepfake. Nếu nghi ngờ, người dùng hãy lưu ý đến những vệt sáng lạ, bóng đổ và những vệt màu bất thường trên khung hình.

Chuyển động kỳ lạ: Cuộc gọi deepfake thường có chất lượng không tốt, thiếu mượt mà, dễ để lộ dấu vết khi quay đầu, nghiêng sang một bên, khung hình bị giật.

Khuôn mặt thiếu cân đối: Nếu thấy khuôn mặt không thể hiện nhiều cảm xúc, chi tiết mắt, mũi không tương đồng, mỗi cái hướng về một bên, đó cũng có thể là một video deepfake.

Khẩu hình: Deepfake thường ghép video và âm thanh từ hai tệp riêng biệt nên khẩu hình không khớp.Ngoài ra, giọng nói từ robot hoặc phần mềm thường có tiếng ồn kỹ thuật số và thiếu âm thanh của môi trường tự nhiên.

Thời lượng: Cuộc gọi deepfake thường diễn ra rất nhanh. Kẻ xấu thường gọi 5-7 giây rồi tắt với lý do sóng yếu, hết tiền. Khi nạn nhân gọi lại thường không liên lạc được hoặc chỉ nói những câu cũ.

Cách tốt nhất để tránh trở thành nạn nhân deepfake là chủ động dùng phần mềm để thêm vùng nhiễu (digital noise) vào ảnh, video trước khi đăng lên mạng. Việc này gần như không ảnh hưởng đến chất lượng vì mắt thường khó phát hiện, tuy nhiên sẽ tốn thời gian, công sức.

Ngoài ra, người dùng nên tự bảo vệ mình bằng cách hạn chế sự hiện diện công khai trên mạng xã hội. Kích hoạt các cài đặt về quyền riêng tư để ngăn những kẻ lừa đảo dễ dàng đánh cắp giọng nói và chân dung của mình.