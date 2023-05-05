Cảnh báo lừa đảo 'tour du lịch giá rẻ' trên mạng khiến nhiều người mất tiền oan

Công an TP.Đà Nẵng phát thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo bán các tour, vé máy bay, book phòng khách sạn… để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 5/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP.Đà Nẵng phát thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo bán các tour, vé máy bay, book phòng khách sạn… để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Cụ thể, đầu tháng 5/2023, Phòng An ninh mạng làm rõ đối tượng N.T.T.T (25 tuổi, trú huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) sử dụng nhiều sim rác, Facebook ảo, Zalo ảo để tham gia các hội nhóm du lịch, bán vé máy bay, book phòng khách sạn.

Một trong số tài khoản N.T.T.T lập để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Báo Dân Việt Tại đây, T tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, sau đó nhắn tin tiếp cận, nắm nhu cầu của khách hàng. Tr. sẽ giả là công ty du lịch, phòng vé máy bay… rồi đưa thông tin tour tuyến hấp dẫn hòng chiếm đoạt tiền đặt cọc. Mục đích của Trang khi lên các hội nhóm này là tìm kiếm khách hàng có nhu cầu, sau đó nhắn tin tiếp cận “con mồi”. Khi đã nắm được sơ bộ nhu cầu của khách, Trang sẽ giả là công ty du lịch, phòng vé máy bay… rồi đưa thông tin giả mạo, tài khoản giả để du khách chuyển tiền vé hoặc tiền cọc tour du lịch, sau khi nhận được tiền, Trang cắt liên lạc.

Để “khách hàng” tin tưởng, trước đó, Trang đã tiếp cận các công ty du lịch để tìm hiểu cũng như cập nhật thông tin về giá, chính sách của công ty và lấy các hợp đồng, cuối cùng là chỉnh sửa và đưa các thông tin giả, tài khoản giả để du khách tin tưởng chuyển tiền. Tài khoản giả mạo đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh: VOV Theo thông tin từ báo Dân Việt, dựa vào kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn này Trang đã lừa đảo hàng trăm người. Chỉ riêng với tài khoản lừa đảo đứng tên Nguyễn Huy Hoàng của Ngân hàng Vietinbank mới lập từ tháng 9/2022 đến nay nhưng đã có hàng nghìn giao dịch, số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng. Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án và chuyển cho Cơ quan điều tra theo thẩm quyền. Các công ty, cá nhân bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên cần liên hệ đến Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ Công an TP Đà Nẵng (điện thoại: 0694.260.330; email: doi3anm@danang.gov.vn) để cung cấp thông tin.

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