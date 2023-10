Cảnh báo lừa đảo 'tour du lịch giá rẻ' trên mạng khiến nhiều người mất tiền oan

Theo thông tin từ VOV, vào ngày 5/5, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an TP.Đà Nẵng phát thông báo tìm bị hại của đối tượng lừa đảo bán các tour, vé máy bay, book phòng khách sạn… để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Để “khách hàng” tin tưởng, trước đó, Trang đã tiếp cận các công ty du lịch để tìm hiểu cũng như cập nhật thông tin về giá, chính sách của công ty và lấy các hợp đồng, cuối cùng là chỉnh sửa và đưa các thông tin giả, tài khoản giả để du khách tin tưởng chuyển tiền.

Tài khoản giả mạo đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Dân Việt, dựa vào kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn này Trang đã lừa đảo hàng trăm người. Chỉ riêng với tài khoản lừa đảo đứng tên Nguyễn Huy Hoàng của Ngân hàng Vietinbank mới lập từ tháng 9/2022 đến nay nhưng đã có hàng nghìn giao dịch, số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.

Phòng An ninh mạng Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, đấu tranh mở rộng, củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án và chuyển cho Cơ quan điều tra theo thẩm quyền. Các công ty, cá nhân bị hại của hình thức lừa đảo nêu trên cần liên hệ đến Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ Công an TP Đà Nẵng (điện thoại: 0694.260.330; email: doi3anm@danang.gov.vn) để cung cấp thông tin.