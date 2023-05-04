Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người dân đã có kiến nghị đến chính quyền liên quan đến xây dựng bờ kè nhưng sự việc chưa được xử lý kịp thời.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng 30/4 tại km 5, phường Duyệt Trung (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) xảy ra vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong. Các nạn nhân gồm: chị Trương Thị N. (29 tuổi) cùng 2 con là Dương Yên N. (5 tuổi) và Dương Anh Đ. (4 tuổi). Đáng chú ý, theo Công an tỉnh Cao Bằng, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người dân đã có kiến nghị đến chính quyền liên quan đến xây dựng bờ kè nhưng sự việc chưa được xử lý kịp thời.

Hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh: VietNamNet Người dân đã có kiến nghị đến chính quyền liên quan đến xây dựng bờ kè nhưng sự việc chưa được xử lý kịp thời - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ VietNamNet, gia đình nạn nhân từng 2 lần kiến nghị đến UBND phường Duyệt Trung về việc thi công bờ kè thiếu an toàn. Khi sự việc chưa được giải quyết dứt điểm thì sự cố xảy ra. Nhiều câu hỏi đặt ra xoay quanh trách nhiệm của chính quyền phường Duyệt Trung - TP Cao Bằng trong việc vào cuộc xử lý kiến nghị của người dân. Đến trưa ngày 3/5, bà Nông Thị Nghiệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung xác nhận: Gia đình nạn nhân trước đó đã có đơn gửi UBND phường về việc bờ kè thi công thiếu an toàn.

Ở góc độ tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị của gia đình nạn nhân, bà Nghiệp chỉ cho biết ngắn gọn: "Đã giải quyết rồi". Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung từ chối trả lời về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của người dân. "Cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu liên quan", bà Nông Thị Nghiệp nói. Gia đình nạn nhân từng 2 lần kiến nghị đến UBND phường Duyệt Trung về việc thi công bờ kè thiếu an toàn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Lúc này bà Hoa cùng con trai, con dâu và 2 cháu nhỏ đều ngủ trong nhà - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Liên quan đến vụ việc trên, ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ngày 30/4 có công văn gửi Sở Xây dựng và UBND TP Cao Bằng. Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp, giám định nguyên nhân sự cố và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan. Theo UBND tỉnh Cao Bằng, chủ đầu tư dự án xây bờ kè là ông Lê Đức Thuần (tổ dân phố 15, phường Tân Giang, TP Cao Bằng). Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cũng yêu cầu ông Thuần lập hồ sơ sự cố, thu dọn hiện trường, đảm bảo an toàn công trình lân cận.

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