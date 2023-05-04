Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong ở Cao Bằng

Xã hội 04/05/2023 14:33

Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người dân đã có kiến nghị đến chính quyền liên quan đến xây dựng bờ kè nhưng sự việc chưa được xử lý kịp thời.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào sáng 30/4 tại km 5, phường Duyệt Trung (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) xảy ra vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong. Các nạn nhân gồm: chị Trương Thị N. (29 tuổi) cùng 2 con là Dương Yên N. (5 tuổi) và Dương Anh Đ. (4 tuổi). 

Đáng chú ý, theo Công an tỉnh Cao Bằng, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, người dân đã có kiến nghị đến chính quyền liên quan đến xây dựng bờ kè nhưng sự việc chưa được xử lý kịp thời. 

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong ở Cao Bằng - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong - Ảnh: VietNamNet
Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong ở Cao Bằng - Ảnh 2
Người dân đã có kiến nghị đến chính quyền liên quan đến xây dựng bờ kè nhưng sự việc chưa được xử lý kịp thời - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VietNamNet, gia đình nạn nhân từng 2 lần kiến nghị đến UBND phường Duyệt Trung về việc thi công bờ kè thiếu an toàn. Khi sự việc chưa được giải quyết dứt điểm thì sự cố xảy ra. Nhiều câu hỏi đặt ra xoay quanh trách nhiệm của chính quyền phường Duyệt Trung - TP Cao Bằng trong việc vào cuộc xử lý kiến nghị của người dân. 

Đến trưa ngày 3/5, bà Nông Thị Nghiệp - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung xác nhận: Gia đình nạn nhân trước đó đã có đơn gửi UBND phường về việc bờ kè thi công thiếu an toàn. 

Ở góc độ tiếp nhận và xử lý đơn kiến nghị của gia đình nạn nhân, bà Nghiệp chỉ cho biết ngắn gọn: "Đã giải quyết rồi". Bí thư kiêm Chủ tịch UBND phường Duyệt Trung từ chối trả lời về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của người dân. "Cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu liên quan", bà Nông Thị Nghiệp nói. 

Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong ở Cao Bằng - Ảnh 3Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong ở Cao Bằng - Ảnh 4
Gia đình nạn nhân từng 2 lần kiến nghị đến UBND phường Duyệt Trung về việc thi công bờ kè thiếu an toàn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống 
Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong ở Cao Bằng - Ảnh 5Cận cảnh hiện trường vụ sạt lở bờ kè khiến 3 mẹ con tử vong ở Cao Bằng - Ảnh 6
Lúc này bà Hoa cùng con trai, con dâu và 2 cháu nhỏ đều ngủ trong nhà - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống 

Liên quan đến vụ việc trên, ông Hoàng Xuân Ánh - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng ngày 30/4 có công văn gửi Sở Xây dựng và UBND TP Cao Bằng. Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp, giám định nguyên nhân sự cố và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Theo UBND tỉnh Cao Bằng, chủ đầu tư dự án xây bờ kè là ông Lê Đức Thuần (tổ dân phố 15, phường Tân Giang, TP Cao Bằng). Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cũng yêu cầu ông Thuần lập hồ sơ sự cố, thu dọn hiện trường, đảm bảo an toàn công trình lân cận. 

Hiện trường tàu hỏa chở khoảng 355 hành khách trật đường ray ở Huế

Hiện trường tàu hỏa chở khoảng 355 hành khách trật đường ray ở Huế

Khi di chuyển qua TP Huế, tàu SE1 bất ngờ bị trật đường ray khiến một số toa bị lật nghiêng.

Xem thêm
Từ khóa:   công trình sạt lở bờ kè làm 3 mẹ con tử vong tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tưởng lấy được vợ ngoan, ai ngờ cuộc hôn nhân lại khiến tôi “méo mặt”

Tâm sự 29 phút trước
Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tưởng được chồng tặng nhẫn kim cương trăm triệu là bất ngờ lớn nhất, vợ trẻ không ngờ còn có điều này

Tâm sự 30 phút trước
Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tặng vợ đôi khuyên tai sau chuyến công tác, tôi sững sờ trước lời thú nhận của cô ấy

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Đi công tác về tặng vợ đôi khuyên tai, tôi chết lặng khi cô ấy quỳ xuống thú nhận sự thật

Tâm sự 32 phút trước
Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Nhận chục cây vàng từ mẹ chồng ngày cưới, nàng dâu tưởng mình gặp may cho đến khi biết sự thật

Tâm sự 35 phút trước
Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Cảnh sát hét lớn trong điện thoại yêu cầu gia đình di chuyển đến khu vực an toàn, nhờ đó thoát khỏi vụ tai nạn

Video 42 phút trước
Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Mang thai trước cưới bị mẹ người yêu coi thường, cô gái bất ngờ đổi đời sau một đêm mưa gió

Tâm sự 45 phút trước
Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Gặp người ăn xin bên đường, tôi thương tình giúp đỡ rồi thảng thốt trước danh tính của họ

Tâm sự 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Thấy người ăn xin bên đường, tôi tiện tay cho vài đồng rồi bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt

Tâm sự 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt