Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ việc nhân viên hộ lý sử dụng độc tố trộn vào thức ăn thừa, nghi hãm hại đồng nghiệp, Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Chân Mộng (thuộc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, khu 2, xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) cho biết, trong thời gian gần đây một số vật nuôi gồm chó, mèo, lợn của gia đình anh H. (là bảo vệ phòng khám) và chị D. (là nhân viên cấp dưỡng tại phòng khám) thi thoảng bị ốm rồi chết. Đặc biệt, trước khi chết chó đều có hiện tượng sùi bọt mép, lên cơn giống bệnh dại. Chị D. cho biết, tất cả số vật nuôi đó đều được chị cho ăn các thức ăn thừa lấy từ phòng khám.

Đỉnh điểm của sự việc vào ngày 2/5. Sau khi chị D. cho chó, mèo của gia đình và của một vài gia đình hàng xóm ăn thức ăn thừa lấy về từ phòng khám thì tất cả số vật nuôi trên đều xảy ra hiện tượng sùi bọt mép, dứt xích rồi chết. Nghi ngờ thức ăn thừa lấy về từ phòng khám có độc tố, anh H. và chị D. đã báo cáo lãnh đạo phòng khám.