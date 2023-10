Ngay lập tức, phòng an ninh, pháp chế của công ty đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, toàn bộ quy trình nhập nguyên liệu, thực phẩm, nguồn nước, quá trình chế biến, cung cấp suất ăn. Tất cả đều được tái dựng thông qua hồ sơ, sổ nhập xuất và hệ thống camera an ninh. Ngoài ra, tất cả lương thực, thực phẩm chưa chế biến và đã chế biến, các mẫu thức ăn đang lưu trữ đều được chuyển về phòng xét nghiệm của bệnh viện để tìm độc tố. Tuy nhiên, kết quả cho thấy tất cả đều an toàn, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) chính thức lên tiếng về vụ việc nhân viên hộ lý của đơn vị này sử dụng độc tố trộn vào thức ăn thừa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi có hình ảnh trích xuất từ camera, kết hợp các tình tiết, chứng cứ khác, phòng Pháp chế đã triệu tập, đấu tranh và chị N. đã thừa nhận hành vi. "Chị P.T.N đã thú nhận, bản thân là người đã chủ động bỏ thuốc chuột vào xô thức ăn thừa tại phòng khám để chị D. mang về chăn nuôi", thông cáo nêu rõ. Bệnh viện cho biết hiện các lực lượng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ động cơ, mục đích của hành vi của chị N.