Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM (PC07) phối hợp với các đơn vị liên quan điều 13 xe cùng 78 cán bộ, chiến sĩ do Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07 trực tiếp chỉ huy đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy bùng phát tại căn hộ tầng 10, chung cư Nguyễn Kim - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Lửa bao trùm căn hộ ở tầng 10 chung cư Nguyễn Kim - Ảnh: VNExpress

78 cán bộ, chiến sĩ được điều đến hiện trường - Ảnh: Báo người Lao Động

Cảnh sát kéo vòi rồng, mang bình oxy, mặt nạ chống độc chữa cháy - Ảnh: Báo người Lao Động

Nghe tiếng chông báo cháy, nhiều cư dân sống tại tầng 10 hoảng hốt bồng bế nhau tháo chạy. Do khói đen bốc lên cao, lan tỏa trong hành lang của tầng 10 nên nhiều người bị mắc kẹt ở đây hô hoán kêu cứu. Lực lượng bảo vệ và người dân huy động bình chữa cháy mini, vận hành hệ thống chữa cháy chung cư nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 10, Công an quận 11… điều động 13 xe chữa cháy chuyên dụng (trong đó có xe thang) và 78 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Hàng trăm cư dân di tản xuống dưới đất - Ảnh: VNExpress

Nhiều người theo dõi vụ cháy lo lắng cho người thân của mình bị mắc kẹt trên tầng 10 - Ảnh: Váo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đội cứu hộ đã sử dụng xe thang đưa thang lên tầng 10 vừa chữa cháy vừa phối hợp cứu 19 người, hướng dẫn 150 người thoát khỏi đám cháy.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ huy các đơn vị phối hợp đưa những người mắc kẹt xuống đất và dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, nhiều cư dân thoát nạn đứng dưới sảnh lo lắng cho người thân của mình còn kẹt bên trong. Khi đám cháy được dập tắt, mọi người đều được cứu, không có thiệt hại về người nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, đám cháy làm hư hỏng một số tài sản trong căn hộ. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.