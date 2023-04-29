Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 10: Huy động 13 xe chữa cháy, khẩn cấp sơ tán hàng trăm người dân

Xã hội 29/04/2023 07:06

Vào tối ngày 28/4, đám cháy bùng phát tại căn hộ 10.08 trên tầng 10 chung cư Nguyễn Kim (số 505, Nguyễn Kim, phường 7, quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Theo thông tin từ báo Người Loa Động, vào 22h30 ngày 28/4, lực lượng chức năng quận 10 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ở chung cư Nguyễn Kim.

Trước đó, khoảng 21h cùng ngày, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại một căn hộ ở lầu 10 chung cư Nguyễn Kim (phường 7, quận 10). Lúc này, người dân chung cư tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành. Ngọn lửa lan rộng, bao trùm căn hộ, cột khói bốc lên cao.

 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM (PC07) phối hợp với các đơn vị liên quan điều 13 xe cùng 78 cán bộ, chiến sĩ do Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng PC07 trực tiếp chỉ huy đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 10: Huy động 13 xe chữa cháy, khẩn cấp sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 1
Đám cháy bùng phát tại căn hộ tầng 10, chung cư Nguyễn Kim - Ảnh: Báo Công an nhân dân
Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 10: Huy động 13 xe chữa cháy, khẩn cấp sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 2
Lửa bao trùm căn hộ ở tầng 10 chung cư Nguyễn Kim - Ảnh: VNExpress
Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 10: Huy động 13 xe chữa cháy, khẩn cấp sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 3
78 cán bộ, chiến sĩ được điều đến hiện trường - Ảnh: Báo người Lao Động
Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 10: Huy động 13 xe chữa cháy, khẩn cấp sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 4
Cảnh sát kéo vòi rồng, mang bình oxy, mặt nạ chống độc chữa cháy - Ảnh: Báo người Lao Động

Nghe tiếng chông báo cháy, nhiều cư dân sống tại tầng 10 hoảng hốt bồng bế nhau tháo chạy. Do khói đen bốc lên cao, lan tỏa trong hành lang của tầng 10 nên nhiều người bị mắc kẹt ở đây hô hoán kêu cứu. Lực lượng bảo vệ và người dân huy động bình chữa cháy mini, vận hành hệ thống chữa cháy chung cư nhưng đám cháy quá lớn không thể khống chế.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 10,  Công an quận 11… điều động 13 xe chữa cháy chuyên dụng (trong đó có xe thang) và 78 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 10: Huy động 13 xe chữa cháy, khẩn cấp sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 5
Hàng trăm cư dân di tản xuống dưới đất  - Ảnh: VNExpress
Hiện trường vụ cháy chung cư ở quận 10: Huy động 13 xe chữa cháy, khẩn cấp sơ tán hàng trăm người dân - Ảnh 6
Nhiều người theo dõi vụ cháy lo lắng cho người thân của mình bị mắc kẹt trên tầng 10 - Ảnh: Váo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đội cứu hộ đã sử dụng xe thang đưa thang lên tầng 10 vừa chữa cháy vừa phối hợp cứu 19 người, hướng dẫn 150  người thoát khỏi đám cháy.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm - Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ huy các đơn vị phối hợp đưa những người mắc kẹt xuống đất và dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, nhiều cư dân thoát nạn đứng dưới sảnh lo lắng cho người thân của mình còn kẹt bên trong. Khi đám cháy được dập tắt, mọi người đều được cứu, không có thiệt hại về người nên mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, đám cháy làm hư hỏng một số tài sản trong căn hộ. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

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