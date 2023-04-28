Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông chém lìa tay vợ cũ ở Thái Nguyên

Xã hội 28/04/2023 20:42

Công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đang tạm giữ và lấy lời khai đối tượng Nguyễn Công Thành (SN 1986, trú tại tổ 6, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào tối ngày 28/4, công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Công Thành (SN 1986, trú tại tổ 6, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Qua lời khai tại cơ quan công an, đối tượng và chị Đ.T.N.L (SN 1989) đã ly hôn vào năm 2016 do có nhiều mâu thuẫn. Cuối năm 2021, đối tượng sang Vĩnh Phúc làm công nhân nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với vợ cũ và con. Gần đây, Thành nghe tin chị L. có người yêu nên nảy sinh ghen tuông. Đến sáng ngày 27/4, sau khi uống rượu, đối tượng bỏ 1 con dao vào balo rồi đi xe máy về Thái Nguyên.

 

Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông chém lìa tay vợ cũ ở Thái Nguyên - Ảnh 1
Nguyễn Công Thành tự thú tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Lời khai gây phẫn nộ của người đàn ông chém lìa tay vợ cũ ở Thái Nguyên - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, khi gặp chị L. ở khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (TP Thái Nguyên), Thành chặn xe và chém nhiều nhát vào tay, chân nạn nhân. Khi bàn tay chị L. bị đứt lìa thì Thành mang vứt ở 1 mương nước rồi đến trụ sở công an để đầu thú.

Nạn nhân L. sau đó được người dân khẩn trương đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu, điều trị.

Ngoài ra, vào năm 2007, Thành từng bị xử phạt 2.5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khoẻ người khác.

Công khai clip bé gái 8 tuổi bị bạo hành tại phiên tòa: 'Là sự quyết liệt, không khoan nhượng của tội ác'

Công khai clip bé gái 8 tuổi bị bạo hành tại phiên tòa: 'Là sự quyết liệt, không khoan nhượng của tội ác'

Trong quá trình xét xử vào ngày 28/4, HĐXX đã trình chiếu lại video camera ghi lại hình ảnh bé V.A (8 tuổi) bị “dì ghẻ” Nguyễn Võ Quỳnh Trang và bố ruột Nguyễn Kim Trung Thái bạo hành.

Xem thêm
Từ khóa:   chém lìa tay vợ tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 47 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 48 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 49 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 52 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 56 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 57 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 59 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt