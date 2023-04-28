Công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đang tạm giữ và lấy lời khai đối tượng Nguyễn Công Thành (SN 1986, trú tại tổ 6, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào tối ngày 28/4, công an TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Công Thành (SN 1986, trú tại tổ 6, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Qua lời khai tại cơ quan công an, đối tượng và chị Đ.T.N.L (SN 1989) đã ly hôn vào năm 2016 do có nhiều mâu thuẫn. Cuối năm 2021, đối tượng sang Vĩnh Phúc làm công nhân nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với vợ cũ và con. Gần đây, Thành nghe tin chị L. có người yêu nên nảy sinh ghen tuông. Đến sáng ngày 27/4, sau khi uống rượu, đối tượng bỏ 1 con dao vào balo rồi đi xe máy về Thái Nguyên.

Nguyễn Công Thành tự thú tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, khi gặp chị L. ở khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (TP Thái Nguyên), Thành chặn xe và chém nhiều nhát vào tay, chân nạn nhân. Khi bàn tay chị L. bị đứt lìa thì Thành mang vứt ở 1 mương nước rồi đến trụ sở công an để đầu thú.

Nạn nhân L. sau đó được người dân khẩn trương đưa đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu, điều trị.

Ngoài ra, vào năm 2007, Thành từng bị xử phạt 2.5 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khoẻ người khác.

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