Vào sáng ngày 4/5, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH (Công an Nghệ An) nhận được tin báo có nạn nhân bị rơi xuống giếng sâu tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 4/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Nghệ An) cho biết, vừa trục vớt thi thể một cô gái rơi xuống giếng nước sâu ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Cụ thể, 8h10 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH (Công an Nghệ An) nhận được tin báo có nạn nhân bị rơi xuống giếng sâu tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.

Đội CC&CNCH số 5 huy động phương tiện, 8 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng cứu nạn tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân rơi xuống giếng sâu 11m - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu N.T.H, sinh năm 2000, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn - Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An

Sau khi trục vớt được thi thể nạn nhân, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình lo hậu sự - Ảnh: Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An

Theo thông tin từ Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An, ông Nguyễn Văn Tráng - Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết, nạn nhân là Nguyễn T.H (SN 2000, trú tại Thôn 2, xã Phúc Sơn). H. bị tàn tật, thiểu năng trí tuệ và bị rơi xuống giếng sâu khoảng 11m vào lúc 7h30 cùng ngày.

Hiện, lực lượng cứu nạn đã trục vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cháy lớn thiêu rụi quán lẩu dê rộng hàng trăm mét vuông ở Tiền Giang Sau hơn 1 giờ tích cực dập lửa, đám cháy được khống chế, tuy nhiên, hàng trăm mét vuông của quán ăn đã bị thiêu rụi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hien-truong-truc-vot-thi-the-co-gai-roi-xuong-gieng-sau-11m-tu-vong-o-nghe-an-578221.html