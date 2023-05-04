Vào sáng ngày 4/5, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH (Công an Nghệ An) nhận được tin báo có nạn nhân bị rơi xuống giếng sâu tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.
- Bệnh viện chính thức lên tiếng về vụ việc nhân viên hãm hại đồng nghiệp bằng 'thuốc diệt chuột'
- Kết thúc kỳ nghỉ lễ, miền Bắc đón đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C
Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 4/5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Nghệ An) cho biết, vừa trục vớt thi thể một cô gái rơi xuống giếng nước sâu ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).
Cụ thể, 8h10 cùng ngày, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH (Công an Nghệ An) nhận được tin báo có nạn nhân bị rơi xuống giếng sâu tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.
Đội CC&CNCH số 5 huy động phương tiện, 8 cán bộ, chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này nạn nhân đã tử vong.
Theo thông tin từ Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An, ông Nguyễn Văn Tráng - Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết, nạn nhân là Nguyễn T.H (SN 2000, trú tại Thôn 2, xã Phúc Sơn). H. bị tàn tật, thiểu năng trí tuệ và bị rơi xuống giếng sâu khoảng 11m vào lúc 7h30 cùng ngày.
Hiện, lực lượng cứu nạn đã trục vớt được thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.