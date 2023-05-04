Cháy lớn thiêu rụi quán lẩu dê rộng hàng trăm mét vuông ở Tiền Giang

Xã hội 04/05/2023 10:36

Sau hơn 1 giờ tích cực dập lửa, đám cháy được khống chế, tuy nhiên, hàng trăm mét vuông của quán ăn đã bị thiêu rụi.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 4/5, cơ quan chức năng ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy và xác định thiệt hại tài sản do đám cháy gây ra tại quán lẩu dê Ngọc Minh, đường Phạm Thanh, phường 5, TP Mỹ Tho.

Cháy lớn thiêu rụi quán lẩu dê rộng hàng trăm mét vuông ở Tiền Giang - Ảnh 1
Quán lẩu dê bốc cháy dữ dội - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào lúc 9 giờ 20 phút ngày 2/5, đám cháy bất ngờ xảy ra tại quán lẩu dê này. Khi phát hiện, 6 nhân viên của quán đã dùng 10 bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 1 xe bơm chữa cháy, 1 xe chở phương tiện, 1 xe chỉ huy và 45 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Cháy lớn thiêu rụi quán lẩu dê rộng hàng trăm mét vuông ở Tiền Giang - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy quán lẩu dê - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, gần một giờ đồng hồ tích cực dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Quán lẩu dê xảy ra hỏa hoạn có diện tích rộng hàng trăm mét vuông, được xây dựng bằng ván ép, gỗ, tre lá, bên trong quán có nhiều phòng lạnh được trang trí bằng gỗ cho khách vừa ăn vừa hát karaoke.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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