Cháy kho chứa vải, quần áo thời trang rộng 350m2 tại TP.HCM

Xã hội 27/04/2023 08:38

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy tại kho xưởng rộng 350m2 trên đường Đào Sư Tích, Phước Lộc, Nhà Bè, TP. HCM.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, chiều 26/4, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện Nhà Bè, TPHCM kịp thời khống chế đám cháy xảy ra tại một nhà kho chứa vải, quần áo thời trang trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 17h tại kho chứa vải, quần áo thời trang của Công ty TNHH thời trang Gior trên đường Đào Sư Tích, Phước Lộc, Nhà Bè bất ngờ phát hỏa, phát hiện đám cháy một số người dân đã gọi báo lực lượng chức năng. 

Cháy kho chứa vải, quần áo thời trang rộng 350m2 tại TP.HCM - Ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy kịp thời khống chế đám cháy - Ảnh: Báo Dân Trí

Dẫn tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhận tin báo, Phòng PC07 phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an huyện Nhà Bè; Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an quận 7 đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Khi có mặt lực lượng chức năng chia nhiều hướng tiếp cận hiện trường chữa cháy.

Đến 17 giờ 50 cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn ngọn lửa.

Cháy kho chứa vải, quần áo thời trang rộng 350m2 tại TP.HCM - Ảnh 2
Diện tích cháy rộng 140m2 - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong kho bị thiêu rụi, diện tích cháy 140m2/350m2. May mắn vụ cháy không gây thương vong về người, lực lượng PCCC đã bảo vệ được nhiều nhà dân bên cạnh không bị cháy lan.

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