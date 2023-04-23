TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi cơ sở làm ghế mới đi vào hoạt động

Xã hội 23/04/2023 18:25

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, nhà dân xung quanh cũng chịu ảnh hưởng.

Dẫn tin từ Zingnews, trưa 23/4, người dân sống trên đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông (quận Bình Tân), phát hiện lửa bùng lên tại cơ sở sản xuất ghế.

TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi cơ sở làm ghế mới đi vào hoạt động - Ảnh 1
Cơ sở sản xuất bị thiêu rụi sau vụ cháy lớn - Ảnh: Zingnews

Họ hô hoán và tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh khiến một số hộ dân sống bên cạnh phải sơ tán.

TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi cơ sở làm ghế mới đi vào hoạt động - Ảnh 2
Cột khói bốc lên cao ngùn ngụt - Ảnh: Người Lao Động

Theo Báo Người Lao Động, ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân điều nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cụ thể, vào trưa cùng ngày, người dân sống trên đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nghe nhiều tiếng nổ kèm cột khói cao hàng chục mét. Khi chạy đến, họ thấy một cơ sở làm ghế trên đường này đang xảy ra cháy nên hô hoán cùng nhau dập lửa.

TP.HCM: Cháy lớn thiêu rụi cơ sở làm ghế mới đi vào hoạt động - Ảnh 3
Khu vực xảy ra hỏa hoạn - Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng lên mạnh. Lúc này, những nhà dân sống kế bên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy ra ngoài.

Theo ghi nhận, phần lớn tài sản bên trong cơ sở làm ghế bị thiêu rụi, nhiều nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Được biết, cơ sở này mới đi vào hoạt động sản xuất được vài tháng nay.

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