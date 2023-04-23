Xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột lửa cao hàng chục mét

Xã hội 23/04/2023 16:39

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An đã điều động lực lượng và phương tiện tới hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa lớn đã khiến toàn bộ chiếc xe khách bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, khoảng 5h30 sáng 23/4, một xe khách 29 chỗ ngồi đang đỗ qua đêm trong gara sửa chữa ở khối 5 thị trấn Dùng (Thanh Chương, Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Người dân sau đó đã hô hoán nhau tìm cách dập lửa.

Xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột lửa cao hàng chục mét - Ảnh 1
Xe khách bốc cháy ngùn ngụt - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ngọn lửa lớn đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe. Cột khói của vụ cháy nghi ngút, bay cao hàng chục mét khiến người dân ở từ xa cũng có thể nhìn thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Nghệ An đã điều động lực lượng và phương tiện tới hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên ngọn lửa lớn đã khiến toàn bộ chiếc xe khách bị thiêu rụi.

Xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột lửa cao hàng chục mét - Ảnh 2
Lực lượng cảnh sát đến hiện trường dập lửa - Ảnh: Báo Tiền Phong

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, chủ nhân chiếc xe khách này là anh Nguyễn Văn Đ., trú thị trấn Thanh Chương. Chiều 22-4, sau khi chở khách về người này để xe tại garage thì không may gặp hỏa hoạn.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy xe khách đang được lực lượng chức năng khẩn trương, làm rõ.

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