Công điện nhắc lại vụ việc khoảng 16h ngày 21/4, tại tuyến đường ĐT 824 thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xảy ra vụ ô tô mang biển kiểm soát 49C-296.01 (do đối tượng nghi chở ma túy điều khiển) đâm vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính ra công điện về xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Long An. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ: Công an, Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND tỉnh Long An.

Đây là hành vi có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe , tính mạng của cán bộ, chiến sỹ công an và tính mạng của Nhân dân.

Thủ tướng xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và gia đình các nạn nhân tử vong. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Long An và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Vụ việc được camera ghi lại - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Theo Báo Chính Phủ, để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông, không để xảy ra các trường hợp tương tự và tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Công an

- Chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn nêu trên; đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023.

- Chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu Liệt sỹ đối với đồng chí Thiếu tá Cảnh sát giao thông đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vụ tai nạn nêu trên và thực hiện các chế độ, chính sách đối với gia đình của đồng chí theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của Tỉnh:

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nêu trên.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

3. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải toàn ngành và các Sở Giao thông vận tải địa phương cùng với lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị, địa phương triển khai ngay các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc; trong đó tập trung chỉ đạo việc ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ.

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới./.