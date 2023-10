Dẫn thông tin từ Zing News, vào ngày 23/4, đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ tài xế xe bán tải nghi chở hàng cấm tông thiếu tá CSGT hy sinh và làm 2 người dân tử vong.

Hiện trường vụ xe nghi chở chất cấm tông tử vong thiếu tá CSGT và 2 người dân - Ảnh: Báo Gia đình & Xã hội

Theo đại tá Lâm Minh Hồng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Công an Long An đang đề xuất cấp trên thực hiện chế độ đối với thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã có thông tin chính thức về vụ việc.