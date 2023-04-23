Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố vụ án và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can (tài xế điều khiển phương tiện) trong vụ đâm tử vong một thiếu tá Công an về hành vi "Giết người".

Dẫn thông tin từ Zing News, vào ngày 23/4, đại tá Lâm Minh Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ tài xế xe bán tải nghi chở hàng cấm tông thiếu tá CSGT hy sinh và làm 2 người dân tử vong. Hiện trường vụ xe nghi chở chất cấm tông tử vong thiếu tá CSGT và 2 người dân - Ảnh: Báo Gia đình & Xã hội Theo đại tá Lâm Minh Hồng, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Công an Long An đang đề xuất cấp trên thực hiện chế độ đối với thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Trước đó, theo thông tin từ báo Gia đình & Xã hội, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 21/4, tại Tỉnh lộ 824 (thuộc xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), trong lúc lực lượng CSGT Công an huyện Đức Hòa đang thực hiện nhiệm vụ thì ô tô bán tải biển kiểm soát 49C-296.01 tông thẳng vào lực lượng chức năng. Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa, tử vong ; 2 người dân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Sau khi tông vào một CSGT và 2 người dân, xe chở ma túy bị lật ngang - Ảnh: Zingnews Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 đối tượng. Qua kiểm tra phương tiện thì phát hiện, thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 4 bánh (nghi là heroin). Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các địa điểm khác liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ 3 đối tượng khác và thu giữ 1 kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) cùng 14 bánh (nghi là heroin).

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu tài xế điều khiển ô tô bán tải BKS 49C-296.01 khai nhận có sử dụng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố vụ án giết người và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can (tài xế điều khiển phương tiện) về hành vi "Giết người". Hiện vụ án vẫn đang được mở rộng điều tra.

Xót xa câu nói cuối cùng của thiếu tá cảnh sát hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ: 'Anh đi công tác, em đừng gọi...' Trong bữa ăn sáng cuối cùng với vợ, Thiếu tá Hào đã dặn dò vợ yên tâm ở nhà để anh làm nhiệm vụ, Không ngờ đó là lần gặp cuối cùng với vợ, anh đã ra đi vĩnh viễn.

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