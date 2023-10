Sự việc người chồng bơi ra cứu vợ thì không may bị đuối nước và tử vong xảy ra tại khu vực Bãi Khem trên địa bàn phường An Thới.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 4/5, ông Lê Quang Minh, Bí thư, Chủ tịch UBND P.An Thới, TP.Phú Quốc cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, khoảng 6 giờ ngày 4/5, hai vợ chồng là người địa phương đến khu vực Bãi Khem (P.An Thới, TP.Phú Quốc) tắm biển. Trong lúc tắm, không may người vợ bị đuối nước. Thấy vợ chới với, người chồng bơi tới cứu thì bị đuối theo. Người dân địa phương và một số du khách đã hỗ trợ đưa 2 vợ chồng vào bờ, người vợ được đưa tới cơ sở y tế phường An Thới cấp cứu, còn người chồng không may đã không qua khỏi.



Một góc Bãi Khem (P.An Thới, TP.Phú Quốc, Kiên Giang) nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngay sau khi phát hiện vụ việc, người chồng liền bơi ra cứu nhưng cũng bị đuối nước. Dù được người dân ứng cứu kịp thời nhưng người chồng tử vong sau đó. Riêng người vợ đang được cấp cứu. Danh tính nạn nhân chưa xác định cụ thể.

Hiện tại, chính quyền địa phương và lực lượng công an đang nắm lại vụ việc, tiến hành các bước điều tra và hỗ trợ gia đình nạn nhân bị đuối nước.

