Lừa chiếm gần 22 tỷ đồng, nữ kế toán Trung tâm Y tế bị bắt

Xã hội 05/05/2023 14:18

Nữ kế toán H. sử dụng thủ đoạn trả bớt số tiền nhỏ đối với nợ cũ và mượn thêm số tiền lớn hơn, đồng thời viết giấy hẹn trả nợ để tạo lòng tin cho chủ nợ. Khi đến thời hạn, H. không trả lại tiền nên đã bị chủ nợ tố giác.

Theo Báo Công an Nhân dân, sáng 5/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam T.T.H (SN 1985, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, nhân viên kế toán công tác tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra thể hiện, H. có vay tiền tại ngân hàng (thế chấp bằng nhà ở và quyền sử dụng đất) và vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản.

Lừa chiếm gần 22 tỷ đồng, nữ kế toán Trung tâm Y tế bị bắt - Ảnh 1
Công an tỉnh Quảng Nam vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nữ kế toán T.T.H - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, thời gian đầu, H. trả lại tiền đúng hạn cho những người cho vay. Đến đầu năm 2021, việc kinh doanh thua lỗ nên H. thiếu nợ khoảng 2,5 tỷ đồng nhưng H. vẫn vay mượn tiền của nhiều người sử dụng vào kinh doanh và trả nợ, đến khoảng tháng 7/2021 thì mất khả năng trả nợ.

Tiếp đó, H. vay mượn tiền của nhiều người để trả nợ nhưng H. nói dối là vay mượn tiền để làm đáo hạn ngân hàng và mua bán BĐS. Để tạo niềm tin đối với người cho vay, H. trả bớt số tiền nhỏ đối với nợ cũ và mượn thêm số tiền lớn hơn, đồng thời viết giấy hẹn trả nợ.

Khi đến thời hạn trả nợ, do H. không trả lại tiền nên những người cho vay đã tố giác H. với cơ quan điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra xác định, H. đã lừa đảo chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng.

Vụ việc đang được Văn Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.

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