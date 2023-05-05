Khởi tố 2 đối tượng tông xe vào CSGT khi bị đo nồng độ cồn

Xã hội 05/05/2023 12:04

Khi có hiệu lệnh dừng, 2 đối tượng này có biểu hiện chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công cán bộ Công an, tăng ga bỏ chạy và tông trúng một chiến sĩ CSGT.

Theo Báo Người Đưa Tin, ngày 5/5, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với V.N.T.G (SN 1984) và Đ.Đ (SN 1994 ngụ tỉnh Bình Phước) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cơ quan công an, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Phước Long phối hợp với Công an phường Sơn Giang, thị xã Phước Long tổ chức lập chốt đo nồng độ cồn trên tuyến ĐT 741.

Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn của V.N.T.G thì đối tượng này chống đối, dùng lời lẽ xúc phạm và tấn công cán bộ Công an.

Khởi tố 2 đối tượng tông xe vào CSGT khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 1
Trung úy CSGT bị đối tượng tông trực diện khi phát hiệu lệnh dừng kiểm tra nồng độ cồn - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Trước đó, vào khoảng 20h20 cùng ngày 11/4, sau khi đã nhậu, Đ.Đ điều khiển xe mô tô chở theo một người, chạy đến khu vực chốt CSGT đang làm nhiệm vụ. Lúc này 2 cán bộ đội CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì Đ. không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và tông trúng Trung úy N.H.A, cán bộ Đội CSGT Công an thị xã Phước Long. Va chạm xảy ra, xe của Đ. điều khiển bị ngã ra đường, còn Trung úy N.H.A bị ngã và xây xước nhẹ.

Khởi tố 2 đối tượng tông xe vào CSGT khi bị đo nồng độ cồn - Ảnh 2
Hai đối tượng tại cơ quan Công an - Ảnh: Báo Công an Nhân Dân

Tại cơ quan Công an, G. và Đ. thành khẩn khai nhận do nhậu say, không làm chủ bản thân, mất kiểm soát hành vi nên đã gây ra hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phước Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ các đối tượng V.N.T.G và Điểu Đô để phục vụ điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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