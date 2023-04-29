Bắt đối tượng 'ôm' ma túy tông thẳng vào CSGT hòng thoát thân

Xã hội 29/04/2023 17:48

Nhận được hiệu lệnh dừng xe từ lực lượng công an nhưng đối tượng bất ngờ tăng ga, tông thẳng vào tổ công tác nhằm trốn chạy.

Theo thông tin từ VOV, Công an huyện Mường La (Sơn La) vừa bắt giữ thành công đối tượng Q.V.T. về hành vi "Mua bán trái phép ma túy".

Ngày 29/4, khi tổ tuần tra lực lượng CSGT-TT Công an huyện Mường La đang làm nhiệm vụ thì phát hiện đối tượng Q.V.T. điều khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA loại xe EXCITER đang di chuyển với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, tuy nhiên đối tượng Tiến đã ngay lập tức tăng ga, rồi tông thẳng vào tổ công tác hòng thoát thân.

Bắt đối tượng 'ôm' ma túy tông thẳng vào CSGT hòng thoát thân - Ảnh 1
Công an Mường La bắt giữ thành công đối tượng Q.V.T. - Ảnh: VOV

Theo Báo Dân Việt, sau vụ việc, tổ công tác đã ngay lập tức khống chế thành công đối tượng Q.V.T. (SN 1987), hiện tạm trú huyện Thuận Châu, Sơn La.

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng Q.V.T. đã tự giao nộp cho tổ công tác số ma túy đang mang đi bán kiếm lời, gồm 10,15g heroin và 0,54g hồng phiến.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

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