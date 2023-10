Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can tội giết người đối với tài xế xe bán tải nghi chở ma túy tông tử vong thiếu tá CSGT và 2 người dân.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 27/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can tội giết người đối với tài xế xe bán tải tông tử vong thiếu tá CSGT và 2 người dân hôm 21/4 tại Tỉnh lộ 824, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Bị can này còn liên quan đến vụ án khác đang điều tra, nên cơ quan điều tra chưa công bố danh tính. Trước đó, ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án “Giết người” liên quan đến vụ việc trên. Hiện trường vụ án ngày 21/4 - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Dẫn nguồn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, ngày 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô bán tải 49C- 296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn. CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào Trung tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, CSGT huyện Đức Hòa) cùng 2 người dân, khiến cả 3 tử vong. Khởi tố tài xế tông chết CSGT và 2 người dân tội giết người - Ảnh: Báo Giao Thông Qua kiểm tra chiếc ô tô 49C-296.01, cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 4 bánh (nghi là Heroin). Tiếp đến, lực lượng chức năng tiến hành khám xét các địa điểm khác có liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, qua đó tạm giữ ba đối tượng khác và thu giữ thêm 1kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là Heroin). Qua làm việc tài xế điều khiển ô tô khai nhận trước đó có sử dụng ma túy. Vụ tông tử vong Thiếu tá CSGT và 2 người dân: Đối tượng phải nhận án phạt nào? Qua clip cho thấy, trên đường có nhiều người tham gia giao thông, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn điều khiển ô tô lao vào đám đông, hậu quả 3 người tử vong. Đây là hành vi rất nguy hiểm, có dấu hiệu của tội giết người. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-tai-xe-toi-giet-nguoi-vu-tong-tu-vong-thieu-ta-csgt-va-2-nguoi-dan-576953.html Theo Kiều Diễm (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-tai-xe-toi-giet-nguoi-vu-tong-tu-vong-thieu-ta-csgt-va-2-nguoi-dan-576953.html