Theo thông tin từ Báo Giao Thông, chiều 23/4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đến thắp hương viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm ma túy.

Đồng thời, công bố trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với Nguyễn Xuân Hào. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng trao số tiền 100 triệu đồng trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội CAND” cho người thân Trung tá Hào.