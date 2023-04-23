Truy thăng cấp bậc quân hàm cho Thiếu tá Công an hy sinh trong vụ chặn xe chở ma túy

Xã hội 23/04/2023 22:26

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dâng hương và trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào.

Theo thông tin từ Báo Giao Thông, chiều 23/4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đến thắp hương viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm ma túy.

Đồng thời, công bố trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với Nguyễn Xuân Hào. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng trao số tiền 100 triệu đồng trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội CAND” cho người thân Trung tá Hào.

Truy thăng cấp bậc quân hàm cho Thiếu tá Công an hy sinh trong vụ chặn xe chở ma túy - Ảnh 1
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc lên hàm từ Thiếu tá với Trung tá đối với Nguyễn Xuân Hào - Ảnh: Báo Giao Thông

Dẫn tin từ Vietnamplus, liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã khống chế, bắt giữ tại chỗ hai đối tượng; kiểm tra phương tiện, phát hiện và thu giữ 5kg chất nghi ma túy đá, 4 bánh nghi heroin.

Qua làm việc, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét các địa điểm liên quan trên địa bàn huyện Đức Hòa, tạm giữ thêm 3 đối tượng khác, thu giữ thêm 1kg chất nghi ma túy đá và 14kg bánh nghi là heroin.

Trước đó, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 49C-296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều biểu hiện khả nghi.

Truy thăng cấp bậc quân hàm cho Thiếu tá Công an hy sinh trong vụ chặn xe chở ma túy - Ảnh 2
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, dâng hương trước bàn thờ Trung tá Nguyễn Xuân Hào - Ảnh: Vietnamplus

Lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà đâm thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Sau đó, chiếc ôtô tiếp tục đâm vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc đã làm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa) và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (sinh năm 1994, ngụ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh), Phan Thị Kim Thanh (sinh năm 1973, ngụ Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Long An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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