Dẫn tin từ Báo Pháp Luật TP.HCM, vừa qua, vụ việc tài xế lái xe bán tải lưu thông với tốc độ nhanh hướng từ Long An về TP.HCM đã tông trực diện vào một thiếu tá CSGT cùng hai người dân bị tử vong. Vụ việc đang được nhiều người dân quan tâm.

Theo luật sư Võ Đan Mạch - Đoàn luật sư TP.HCM, cơ quan công an đã tạm giữ hai đối tượng ngồi trên ô tô bán tải nghi chở ma tuý, tông vào tổ công tác khiến 1 CSGT và 2 người dân tử vong. Qua clip cho thấy, trên đường có nhiều người tham gia giao thông, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn điều khiển ô tô lao vào đám đông, hậu quả 3 người tử vong. Đây là hành vi rất nguy hiểm, có dấu hiệu của tội giết người.

Từ đó, nhiều người dân cũng đặt câu hỏi: “Tài xế gây tai nạn chết người sẽ phải đối diện với bao nhiêu năm tù?”

Sau khi đâm trực diện CSGT và 2 người dân, chiếc xe bị lật ngang - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Để xác định yếu tố lỗi của tài xế cơ quan điều tra sẽ làm rõ khoảng cách giữa CSGT với phương tiện này khi ra hiệu lệnh và khả năng quan sát của người tài xế này như thế nào, xác định phản ứng của tài xế khi thấy hiệu lệnh của CSGT:

Trường hợp 1: Nếu kết quả điều tra cho thấy tài xế phát hiện CSGT đang có hiệu lệnh dừng xe và có khả năng dừng xe nhưng cố tình không dừng xe, thì hành vi này được xác định là có lỗi không lựa chọn tình huống chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện. Tài xế cố tình đâm xe vào lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ dẫn đến hậu quả làm chết người thì đây là hành vi giết người.

Đồng thời, việc sử dụng phương tiện có thể làm chết nhiều người dẫn đến hậu quả 3 người tử vong là tình tiết định khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng như hành vi có tính chất côn đồ, phạm tội với người đang thi hành công vụ, giết từ 02 người trở lên (quy định tại điểm a, điểm d, điểm n tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự), tài xế có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Trường hợp 2: Nếu tài xế chạy quá tốc độ nên không kịp xử lý tình huống khi phát hiện CSGT dừng xe thì có thể không bị xử lý về Tội giết người, nhưng sẽ xử lý về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (với hậu quả 3 người tử vong), mức hình phạt có thể lên tới 15 năm tù.

Cạnh đó, kết quả xác minh cho thấy trên xe có tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng này đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn (5kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy dạng đá và 4 bánh nghi là Heroin). Như vậy, tài xế sẽ bị xử lý thêm về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo Điều 250 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Mặt khác, đối tượng này khai nhận có sử dụng ma túy trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Theo Điều 13 BLHS, nếu người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng chất kích thích mạnh thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Luật sư nhận định, trong vụ việc này, ngoài việc bị xử lý với khung hình phạt cao nhất về cả hai tội danh là vận chuyển trái phép chất ma túy và giết người, tài xế còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa, chi phí mai táng và tiền bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.

Người dân và lực lượng chức năng khống chế đối tượng cố thủ trong xe - Ảnh: Báo Lao Động

Nguồn tin từ Báo Lao Động, sáng 22/4, thông tin từ Công an tỉnh Long An đã tạm giữ hai đối tượng trong vụ lao xe ôtô bán tải tông trực diện vào lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ khiến một thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 công nhân tử vong. Tuy nhiên, danh tính hai đối tượng này chưa được tiết lộ.

Theo thông tin ban đầu, 2 nghi can này quê ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách hiện trường vụ việc khoảng hơn 20km. Công an cũng đã tiến hành khám xét nhà của 2 đối tượng. Vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên Đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe ôtô mang biển kiểm soát 49C-29601 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP. Hồ Chí Minh có nhiều biểu hiện khả nghi.

Hình ảnh vụ việc được camera ghi lại - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, chiếc ôtô tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc đã làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa) và hai người dân là Huỳnh Nguyễn C.M (sinh năm 1994, ngụ Quận 5, TP.HCM) tử vong tại Bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, TP.HCM) và Phan Thị K.T (sinh năm 1973, ngụ Quận 12, Tp.HCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.