Vụ tai nạn nghiêm trọng làm đầu xe tải văng ra xa, giao thông khu vực đường sắt tê liệt nhiều giờ.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, sáng 28/4, một vụ tai nạn đường sắt xảy ra tại thôn Phong Thạnh, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, làm anh BVT (sinh năm 1972, ngụ thị xã Ninh Hòa) tử vong.

Vào thời điểm trên, tàu số SD2 chạy tuyến Sài Gòn - Diêu Trì chạy đến Km 1288+088 Khu gian Lương Sơn - Phong Thạnh thì tông vào xe tải 79C-7072 chở đá do tài xế BVT điều khiển đang băng qua đường sắt.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cú tông mạnh làm phần đầu cabin văng ra xuống ruộng. Riêng phần thân xe tải bị tàu đẩy xa hơn gần 200m mới dừng lại, biến dạng hoàn toàn.

Tài xế T bị chấn thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa nhưng không qua khỏi.

Phần cabin xe tải văng xa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Dẫn từ Báo Người Lao Động, theo Ban An toàn giao thông tỉnh Khánh Hòa, vị trí này đơn vị đã yêu cầu địa phương đóng đường ngang và mở đường ngang mới tại km 1288+032.

Trong khi đó, vụ tai nạn đã khiến toàn bộ các chuyến tàu có hành trình qua địa bàn Khánh Hòa chậm trễ hơn 3 tiếng đồng hồ. Hơn 11 giờ trưa nay, cung đường này mới được giải phóng, các chuyến tàu mới hoạt động trở lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu La Ngà khiến 6 người thương vong Vụ va chạm giữa xe ô tô 7 chỗ, xe tải và xe máy khiến 1 người chết và 5 người bị thương, đang gây ùn tắc cục bộ khu vực cầu La Ngà (Bình Thuận).

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