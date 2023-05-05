Hà Nội: Đi xe máy vào cao tốc, cô gái trẻ bị xe khách tông tử vong

Xã hội 05/05/2023 11:22

Điều khiển xe máy vào làn cao tốc của Đại lộ Thăng Long, cô gái 23 tuổi bị xe khách tông trúng, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 5/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy trên Đại lộ Thăng Long khiến một người tử vong.

Khoảng 7h20 cùng ngày, chị N.T.T.V. (SN 2000, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đi xe máy trên Đại lộ Thăng Long, hướng từ Hoà Lạc đi về đường Trần Duy Hưng. Đoạn đường này cấm xe máy lưu thông.

Hà Nội: Đi xe máy vào cao tốc, cô gái trẻ bị xe khách tông tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Đưa Tin

Khi đi đến Km4+00 thuộc địa phận phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), xe máy của chị V. va chạm với xe khách BKS 15F-001.85 chạy cùng chiều do tài xế quê Hải Phòng cầm lái.

Theo Báo Người Đưa Tin, vụ va chạm khiến chị V. tử vong tại chỗ, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực. Ngay sau khu xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và điều tra nguyên nhân.

Địa điểm xảy ra tai nạn là đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long. Tại đây, xe máy, xe thô sơ và gia súc bị cấm đi vào.

Thiếu niên 14 tuổi trộm xe khách rồi điều khiển gây tai nạn

Thiếu niên 14 tuổi trộm xe khách rồi điều khiển gây tai nạn

Trước đó, đối tượng thiếu niên này cũng đã 2 lần bị bắt về hành vi tương tự, nhưng do mới 14 tuổi nên được cho tại ngoại.

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