Điều khiển xe máy vào làn cao tốc của Đại lộ Thăng Long, cô gái 23 tuổi bị xe khách tông trúng, tử vong tại chỗ.
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Theo thông tin từ VTC News, ngày 5/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy trên Đại lộ Thăng Long khiến một người tử vong.
Khoảng 7h20 cùng ngày, chị N.T.T.V. (SN 2000, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc) đi xe máy trên Đại lộ Thăng Long, hướng từ Hoà Lạc đi về đường Trần Duy Hưng. Đoạn đường này cấm xe máy lưu thông.
Khi đi đến Km4+00 thuộc địa phận phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), xe máy của chị V. va chạm với xe khách BKS 15F-001.85 chạy cùng chiều do tài xế quê Hải Phòng cầm lái.
Theo Báo Người Đưa Tin, vụ va chạm khiến chị V. tử vong tại chỗ, các phương tiện di chuyển chậm qua khu vực. Ngay sau khu xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng phương tiện và điều tra nguyên nhân.
Địa điểm xảy ra tai nạn là đường cao tốc của Đại lộ Thăng Long. Tại đây, xe máy, xe thô sơ và gia súc bị cấm đi vào.