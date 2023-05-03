Trước đó, đối tượng thiếu niên này cũng đã 2 lần bị bắt về hành vi tương tự, nhưng do mới 14 tuổi nên được cho tại ngoại.

Theo thông tin từ Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 3/5, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) vừa tiếp nhận đối tượng T.K.T. (SN 2009, ngụ xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc) từ đơn vị chức năng để điều tra, xử lý vụ trộm xe khách 30 chỗ ngồi gây xôn xao dư luận.

Trước đó, rạng sáng ngày 1/5, T. lẻn vào một gara ở xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc lấy trộm một chiếc xe ô tô khách loại 30 chỗ ngồi mang BKS: 86B 01639.

Mới 14 tuổi nhưng T. đã 3 lần trộm xe ô tô - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sau đó, T điều khiển xe ô tô ra Quốc lộ 28 chạy về hướng TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Khi T. điều khiển xe đến đoạn đường phía trước khu công nghiệp Phan Thiết thì xe bị lạc tay lái, lao lên lề đường đâm vào bảng hiệu của nhà dân rồi tiếp tục đâm vào chiếc xe máy đang dựng ở lề đường.

Sau đó, T. bị người dân đuổi theo, lợi dụng đêm tối, T. đã bỏ trốn. Đến chiều 2/5, Công an xã Hàm Liêm đã phát hiện và bắt giữ được T..

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, đây là lần thứ 3 T. trộm xe tương tự.

Vào ngày 20/3, T. đã trộm chiếc xe tải loại 3,5 tấn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mang vào Đồng Nai tiêu thụ thì bị bắt.

Đến tối 3/4, T. tiếp tục trộm xe tải loại 1,2 tấn ở xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết và bị bắt.

Do T. mới 14 tuổi nên lực lượng công an sau khi hoàn tất hồ sơ đã cho tại ngoại. Trong thời gian tại ngoại, T. tiếp tục đi trộm xe.

Bị nhắc trả 5 triệu, con nợ cầm dao đâm chết chủ nợ Sau khi bị chủ nợ nhắc nhiều lần về số tiền nợ 5 triệu chưa trả, nóng máu, con nợ rút dao tấn công chủ nợ tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-nien-14-tuoi-trom-xe-khach-roi-ieu-khien-gay-tai-nan-578066.html