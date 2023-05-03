Bị nhắc trả 5 triệu, con nợ cầm dao đâm chết chủ nợ

Xã hội 03/05/2023 13:21

Sau khi bị chủ nợ nhắc nhiều lần về số tiền nợ 5 triệu chưa trả, nóng máu, con nợ rút dao tấn công chủ nợ tử vong.

Theo thông tin từ Báo Công Lý, chiều 2/5, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm đâm chết người ở khu vực chợ Phùng Khoang để làm rõ vụ việc.

Theo đó, nghi phạm là N.V.S. (SN 1984, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Nạn nhân là anh N.V.H (trú tại ngõ 68 Phùng Khoang).

Tại cơ quan Công an, S. khai có quen biết anh H. Năm 2022, Sơn có vay của anh H. số tiền 5 triệu đồng, đến nay chưa có tiền trả.

Bị nhắc trả 5 triệu, con nợ cầm dao đâm chết chủ nợ - Ảnh 1
Đối tượng N.V.S. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công Lý

Theo Báo Pháp Luật TP. HCM, ngày 1/5, cả hai gặp nhau tại một đám ăn hỏi trên địa bàn Phường Trung Văn, khi được anh H hỏi về khoản nợ, S. trả lời bản thân chưa có tiền trả.

Sau bữa cơm, khi trong người đã có men rượu, anh H. một lần nữa gọi điện thoại cho S., nhắc lại về món nợ và buông lời chửi S. Hai bên đã hẹn nhau ra khu vui chơi trên địa bàn Phường Trung Văn để giải quyết nợ nần.

Khi gặp nhau, anh H tiếp tục chửi S. nên bị người đàn ông này rút dao đã chuẩn bị từ trước ra tấn công. Sau vụ việc, S. vứt con dao tại hiện trường và đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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