Chỉ trong ngày 29/4, 32 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên tiếp xảy ra, khiến 16 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Theo thông tin từ VTV News, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an vừa có báo cáo tình hình tai nạn giao thông ngày 29/4 - ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Theo đó, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người, bị thương 20 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022, giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương.

Hiện trường 5 ô tô tông liên hoàn tại đường vành đai 3 trên cao vào sáng 29/4 - Ảnh: VTC News

Trong đó, đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 15 người, bị thương 20 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người (tại Khánh Hòa); đường thủy không xảy ra tai nạn.

Cũng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.248 trường hợp vi phạm; phạt tiền 22 tỷ 773 triệu đồng; tạm giữ 169 ô tô, 2.948 xe mô tô, 10 phương tiện khác; tước 2.273 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 2.228 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.782 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 124 trường hợp; quá khổ giới hạn 29 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 6 trường hợp; vi phạm ma túy 8 trường hợp; chở quá số người quy định 219 trường hợp.

Hàng dài phương tiện xếp hàng tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc nửa đêm 28/4 - Ảnh: Vietnamnet

Về tình hình ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP.HCM, Cục CSGT cho biết, từ 13h - 23h ngày 28/4 và từ 5h - 8h ngày 29/4, lưu lượng phương tiện tại khu vực cửa ngõ, các tuyến cao tốc, quốc lộ tiếp giáp tăng đột biến theo cả hai chiều ra và vào thành phố.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Cục CSGT lý giải, nguyên nhân của việc ùn tắc do nhu cầu đi lại của người dân từ TP Hà Nội, TP.HCM về quê và từ các địa phương di chuyển qua Hà Nội để đi du lịch theo đường hàng không. Riêng tại Hà Nội trong sáng 29/4 có mưa dông, một số điểm xảy ra ngập úng. Thêm vào đó, trên một số tuyến đường như Vành đai 3, cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, Nội Bài – Lào Cai xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến nhiều người tham gia giao thông.

Liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 1 người thiệt mạng Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cao trong hôm nay đã ghi nhận 3 vụ tai nạn xảy ra. Cả 3 vụ tai nạn đều xảy ra đối với xe chở khách về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/16-nguoi-thiet-mang-trong-ngay-au-ky-nghi-le-do-tai-nan-giao-thong-577510.html