Bà xã của NSND Công Lý tiết lộ bản thân hết bị nhầm là người giúp việc lại tiếp tục bị nghĩ là shipper

Sao Việt 10/05/2023 16:50

Bà xã xinh đẹp của NSND Công Lý trong cuộc sống hằng ngày ăn mặc rất giản dị, cô chuộng trang phục thoải mái nhẹ nhàng và kín đáo.

NSND Công Lý vừa trải qua cơn bạo bệnh, được biết bên cạnh ông luôn là sự túc trực và chăm sóc của bà xã Ngọc Hà. Cô là hậu phương vững chắc cho nam nghệ sĩ và là hình tượng một người vợ tốt, thương chồng hết lòng. Vì thế, gần đây Ngọc Hà nhận nhiều sự yêu mến của công chúng. 

Bà xã của NSND Công Lý tiết lộ bản thân hết bị nhầm là người giúp việc lại tiếp tục bị nghĩ là shipper - Ảnh 1
Bà xã Công Lý xinh đẹp mỹ miều độ tuổi U50 

Gần đây, Ngọc Hà cũng chia sẻ câu chuyện dở khóc dở cười của mình trên trang cá nhân rằng: ''Chạy xuống siêu thị mua 30 hộp sữa chua mà bác đi cùng thang máy hỏi: Em làm shipper à? Em bán những mặt hàng gì? Tôi nghẹn ngào nói: Nhà em ở toà này bác ạ. Em mua sữa chua cho chồng em xơi. Bác ấy nói: Ừ nhìn em a tưởng cô giao hàng".

Không những thế, cô còn tiết lộ nhiều lần bị nhầm là người giúp việc nhà khi có người đến giao hàng. Bởi, Ngọc Hà chuộng phong cách ăn mặc giản dị, thoải mái và không quá cầu kỳ khác xa với hình ảnh lộng lẫy mọi người thường thấy trên mạng xã hội. Tuy nhiên, một khi đã xuống phố cô khiến mọi người phải trố mắt nhìn vì nhan sắc U50 quá trẻ trung của mình. 

Bà xã của NSND Công Lý tiết lộ bản thân hết bị nhầm là người giúp việc lại tiếp tục bị nghĩ là shipper - Ảnh 2
Ngọc Hà bình thường ăn mặc rất giản dị 
Bà xã của NSND Công Lý tiết lộ bản thân hết bị nhầm là người giúp việc lại tiếp tục bị nghĩ là shipper - Ảnh 3
Ngọc Hà luôn xinh đẹp rạng rỡ khi ở bên chồng 
Bà xã của NSND Công Lý tiết lộ bản thân hết bị nhầm là người giúp việc lại tiếp tục bị nghĩ là shipper - Ảnh 4
Cô luôn chăm sóc chồng mọi lúc mọi nơi khi có thể 

Trong một buổi phỏng vấn, khiđược hỏi lúc bệnh ông nghĩ gì về người vợ tần tảo của mình, Khi NSND Công Lý đã khóc trong nghẹn ngào và nói: "Lúc bấy giờ tôi chỉ nghĩ đúng một điều, là chia tay".

Điều này có thể thấy Ngọc Hà đã yêu thương và hy sinh cho chồng rất nhiều khiến nghệ sĩ Công Lý cảm thấy xúc động và xót thương cho vợ mình vô cùng. Chuyện tình của vợ chồng Công Lý hiện đang nhận được sự quan tâm tích cực từ người hâm mộ.

Bà xã của NSND Công Lý tiết lộ bản thân hết bị nhầm là người giúp việc lại tiếp tục bị nghĩ là shipper - Ảnh 5

Ngọc Hà và gia đình luôn là động lực để Công Lý vượt qua tất cả   

Bà xã của NSND Công Lý tiết lộ bản thân hết bị nhầm là người giúp việc lại tiếp tục bị nghĩ là shipper - Ảnh 6
Công Lý bật khóc nức nở khi nói về vợ 

NSND Công Lý kết hôn cùng Ngọc Hà sau 5 năm yêu đương, từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, người thân và cả công chúng, người hâm mộ. 

Bà xã của NSND Công Lý tiết lộ bản thân hết bị nhầm là người giúp việc lại tiếp tục bị nghĩ là shipper - Ảnh 7
Cả hai người vợ của NSND Công Lý đều có mối quan hệ tốt đẹp với nhau 
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Từ khóa:   Công Lý vợ Công Lý Ngọc Hà

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