Bà xã NSND Công Lý 'rưng rưng' trước hành động của người hâm mộ, tiết lộ tình hình sức khỏe hiện tại của chồng

Những chia sẻ mới nhất của bà xã NSND Công Lý nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Hà - bà xã nghệ sĩ Công Lý đã đăng tải bài viết bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của một người hâm mộ dành tặng. Theo đó, cô cho biết khi đang ở sân bay, có rất nhiều người hâm mộ đến xin chụp hình cùng ông xã. Sau đó, khi biết nam nghệ sĩ đói và mệt nên một người đã chủ động đến đưa đồ ăn và ly cà phê để nam nghệ sĩ lấy sức. NSND Công Lý và Ngọc Hà - Ảnh: Internet Chỉ một hành động nhỏ từ người hâm mộ khiến Ngọc Hà không khỏi xúc động. Cô bày tỏ thêm: "Đôi khi trong cuộc sống mình sẽ gặp khó khăn, thậm chí khổ sở nhưng đâu đó trên đường đời mình lại gặp những quý nhân, những người yêu mến mình. Dù chỉ 1 lời nói: Em follow chị đã lâu, em đọc hết những điều chị viết, em dõi theo chị và sức khoẻ của chú hàng ngày.

Đúng là vậy, đôi khi những điều trải lòng đâu đó sẽ khiến người đọc nghĩ méo mó. Nhưng đó mới là dư luận, và khi chân thật sẽ chạm được trái tim. Câu nói mà mình hoe mắt vì xúc động. Cảm ơn người em gái, cảm ơn và cảm ơn rất nhiều". Ngay khi bài viết đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Đồng thời, một số người cũng gửi lời chúc sức khỏe đến nghệ sĩ Công Lý.

Bà xã NSND Công Lý xúc động khi chứng kiến tình cảm của một người hâm mộ dành tặng - Ảnh: Internet Trước đó, ngày 14/12/2022 vừa qua, Ngọc Hà có chia sẻ tâm thư dài nói về mục đích trong chuyến đi của 2 vợ chồng đến Nhật Bản. Theo đó, vợ nghệ sĩ Công Lý cho biết, cả hai không phải đi du lịch mà được người quen biết hỗ trợ sang Nhật Bản để trị bệnh cho nam nghệ sĩ. Ngọc Hà đồng hành trong chuyến đi đưa NS Công Lý sang Nhật Bản điều trị bệnh - Ảnh: Internet Rất nhiều người quen, fan Việt tại Nhật đã động viên và hỗ trợ NS Công Lý - Ảnh: Internet Hiện tại, sức khỏe của NSND Công Lý đã có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh: Internet Qua những loạt ảnh được Ngọc Hà chia sẻ trong thời gian gần đây, có thể thấy thần thái của Công Lý đã vui vẻ và tươi tắn hơn. Tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ cũng có hướng chuyển biến vô cùng tích cực. Đặc biệt, Ngọc Hà còn kể chồng đã bật khóc khi nhận được lời động viên, an ủi của người hâm mộ Việt cả trong và ngoài nước. NS Công Lý từng bị đột quỵ rất nặng và hồi sinh như một kỳ tích - Ảnh: Internet Hồi tháng 7/2022, Ngọc Hà tiết lộ về việc chồng từng nhập viện cấp cứu với tình trạng đáng lo vào năm 2021: "Tròn đúng 1 năm anh Lý bị đột quỵ. Khi đưa anh Lý cấp cứu, trời mưa tầm tã, xối xả, mây đen khắp lối. Đến giờ mình vẫn không thể nào quên. Cả đêm hôm đó, mình không chợp mắt một phút nào mà chỉ ngồi nhìn vào cửa cấp cứu khóc đến cạn kiệt sức lực. Anh Lý bệnh nặng vô cùng. Rất nặng. Và sự hồi sinh của anh đến giờ bác sĩ vẫn nói là kỳ tích".

Vợ nghệ sĩ Công Lý: “Mỗi ngày tinh thần đè nén, buồn khổ và cố gắng từng ngày” Vợ nghệ sĩ Công Lý - Ngọc Hà có những tâm sự trên trang cá nhân về một năm gồng gánh chồng bệnh tật, cuộc sống khó khăn.

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