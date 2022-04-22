Hạnh phúc với nhau chưa được bao lâu, bà xã NS Công Lý khiến netizen lo lắng với story tâm trạng: 'Có những con người ác thật sự! Và quá tồi tệ'

Tưởng chừng như cuộc sống của cặp vợ chồng đang yên bình, hạnh phúc, nhưng story mới đây của bà xã nam nghệ sĩ đang khiến netizen lo lắng cho tình hình của cặp đôi hơn bao giờ hết.

Cụ thể, sáng ngày 22/4, khán giả đã tỏ ra lo lắng và tò mò trước story của bà xã nghệ sĩ Công Lý đăng tải trên MXH.

Đoạn story gây hoang mang cho người hâm mộ của Ngọc Hà - Ảnh: chụp màn hình

Cụ thể, cô viết dòng chú thích: "Thương anh! Vì toàn gặp kẻ nhẫn tâm". Một số bộ phận netizen cho rằng, cô nàng đang cảm thấy đau xót cho chồng mình khi thường gặp những kẻ nhẫn tâm và không có ý tốt với nam nghệ sĩ.

Bà xã NS Công Lý liên tiếp có những trạng thái khiến netizen lo lắng - Ảnh: chụp màn hình

Sở dĩ netizen cho rằng như vậy là vì khoảng thời gian gần đây, Ngọc Hà liên tục đăng tải những trạng thái bức xúc lên MXH nhằm bảo vệ chồng mình.Cụ thể, vào sáng 19/4, bà xã của nghệ sĩ Công Lý, cũng gây chú ý khi đăng tải story này trên Facebook cá nhân: "Có những con người ác thật sự! Và quá tồi tệ". Chính vì vậy, mà nhiều fan hâm mộ đang cảm thấy lo lắng cho cặp đôi hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, những nhận định trên cũng chỉ mới là do netizen suy đoán ra và sự thật phía sau story của Ngọc Hà vẫn chưa có lời giải khi cô nàng vẫn chưa có hành động giải thích về điều này.

Nghệ sĩ Công Lý bên cạnh bà xã của mình - Ảnh: Internet

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