NSND Công Lý bị mỉa mai là kẻ 'không ra gì' khi lấy 4 vợ, bà xã kém 15 tuổi lập tức lên tiếng bênh vực

Mới đây, một tài khoản mạng đã bình luận mỉa mai chuyện hôn nhân của nam nghệ sĩ Công Lý gây nhiều sự chú ý.

Trước khi nên duyên với vợ trẻ kém 15 tuổi, Công Lý từng trải qua ba cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên của nam diễn viên làm việc tại Đài truyền hình, họ có với nhau một đứa con gái. Sau khi cả hai chia tay, đến năm 2004, Công Lý cưới MC Thảo Vân, cặp đôi chào đón một cậu con trai. Đến lần thứ ba, nam nghệ sĩ kết hôn với một người phụ nữ kín tiếng, nhưng "tan vỡ" sau 5 năm. Dù không còn tình cảm nhưng Công Lý vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ. Mối quan hệ giữa vợ mới (bên phải) và vợ cũ (bên trái) tốt đẹp đến khó tin - Ảnh: Internet Hiện tại, nam nghệ sĩ đang rất hạnh phúc với người vợ hiện tại là Ngọc Hà, kém chồng 15 tuổi. Mới đây, vợ trẻ của nam nghệ sĩ vừa chia sẻ video cùng chồng đi ăn uống tại Nhật Bản kèm dòng trạng thái: "12 giờ đêm 2 vợ chồng lang thang quán nhậu bé xíu, ăn gà nổi tiếng ở Namba, Osaka".

Ngọc Hà chia sẻ chuyến đi vui vẻ cùng chồng - Ảnh: Internet Người vợ tào khang của anh hiện tại, Ngọc Hà kém chồng 15 tuổi, sắc vóc xinh đẹp rạng ngời - Ảnh: Internet Tuy nhiên, ngay sau đó, một cư dân mạng bất ngờ để lại một bình luận không mấy ''thân thiện'' và mỉa mai chuyện hôn nhân của NS Công Lý: "Đàn ông 4 vợ thì cũng chẳng ra gì đâu. Ông trời có mắt hết đấy". Ngay sau đó, Ngọc Hà đã đáp trả thẳng thắn: "Anh bình luận thế này thì cũng là kẻ không ra gì rồi". Bình luận bênh vực chồng của Ngọc Hà ngay lập tức nhận nhiều sự chú ý. Nhiều người ủng hộ cách đáp trả thẳng thắn của bà xã Công Lý với người kém duyên kia.

Một bình luận nhằm hàm ý mỉa mai công kích gia đình NSND Công Lý - Ảnh: Chụp màn hình Vừa qua, suốt thời gian Công Lý bị bệnh và phải nằm viện điều trị, Ngọc Hà chính là người luôn bên cạnh động viên, chăm sóc. Cô cũng đứng ra bảo vệ anh trước mọi ý kiến tiêu cực. Công Lý và Ngọc Hà kết hôn vào đầu năm 2021. Cả hai gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà. Trước khi kết hôn với Ngọc Hà, “cô Đẩu” từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. NSND Công Lý vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với vợ cũ sau khi chia tay. Có thể nói nam diễn viên là một người trọng tình nghĩa và luôn đối xử tử tế với những người xung quanh. Công Lý được cả đồng nghiệp và vợ cũ đến thăm khi biết tin anh bệnh - Ảnh: Internet NSND Công Lý hiện tại đang sang Nhật chữa bệnh. Nam nghệ sĩ luôn dành tình yêu thương cho cho vợ vì đã luôn ở bên anh trong khoảng thời gian ốm đau bệnh tật và luôn mỉm cười, ngay cả trong những khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc sống. Mối quan hệ của Công lý và vợ cũ vẫn rất thân thiết như những người đồng nghiệp trong nghề - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân, Ngọc Hà thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của chồng. Chị cũng là người một tay lo liệu cho ông xã trong suốt quá trình điều trị ở bệnh viện cũng như khi anh về nhà dưỡng sức.

NSND Công Lý xuất hiện với bước đi tập tễnh, bày tỏ xúc động trước tình cảm khán giả dành tặng Hiện tại tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Công Lý chưa thực sự khỏe hẳn nhưng ông vẫn cố gắng chia sẻ cảm xúc của mình khi đứng trước đông đảo người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nsnd-cong-ly-bi-mia-mai-la-ke-khong-ra-gi-khi-lay-4-vo-ba-xa-kem-15-tuoi-lap-tuc-len-tieng-benh-vuc-578177.html