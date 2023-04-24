NSND Công Lý xuất hiện với bước đi tập tễnh, bày tỏ xúc động trước tình cảm khán giả dành tặng

Hiện tại tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Công Lý chưa thực sự khỏe hẳn nhưng ông vẫn cố gắng chia sẻ cảm xúc của mình khi đứng trước đông đảo người hâm mộ.

Tháng 7/2021 vừa qua, NSND Công Lý bất ngờ gặp sự cố sức khỏe tại nhà riêng. Thời điểm này, nhiều đồng nghiệp và đông đảo khán giả đều không khỏi lo lắng cho "cô Đẩu". Tuy nhiên, sau một thời gian dài tiếp nhận điều trị, tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ đã có nhiều chuyển biến tích cực. NSND Công Lý đảm nhận những vai diễn nhỏ trong sân khấu - Ảnh: Dân Trí Mới đây, NSND Công Lý đã trở lại Nhà hát Kịch Hà Nội để tập luyện cùng các đồng nghiệp trong một vở diễn mới. Chia sẻ với Dân trí về sự tái xuất của chồng lần này, chị Ngọc Hà cho biết, vở diễn mà Công Lý tham gia có tên Tinh thần thể dục. Vở kịch được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Công Hoan. NSND Nguyễn Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội viết kịch bản và đạo diễn.

"Do tình hình sức khỏe, nên anh Lý chỉ tham gia những vai diễn nhỏ tại Nhà hát, với vở kịch lần này cũng thế. Tuy vậy, anh vẫn tập luyện rất nghiêm túc. Tinh thần anh vui vẻ, hào hứng khi được trở lại Nhà hát làm việc và tập kịch cùng các đồng nghiệp. Đó là điều tôi thấy mừng hơn cả" - chị Hà chia sẻ thêm. Dù sức khỏe chưa ổn định nhưng Công Lý vẫn thể hiện các vai diễn hết mình - Ảnh: Dân Trí Những ngày qua, trên nền tảng TikTok, cư dân mạng cũng chia sẻ rầm rộ đoạn video ghi lại khoảnh khắc NSND Công Lý có mặt tại một sự kiện tại Nhật Bản. Dù sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng khi nhìn thấy anh ở trên sân khấu nhiều khán giả đã không giấu khỏi sự xúc động, nghẹn ngào.

Nghệ sĩ Công Lý với những bước đi tập tễnh - Ảnh: Cắt từ clip Trong đoạn video, dễ dàng nhận thấy khi bước lên bục nam nghệ sĩ vẫn cần sự giúp đỡ của hai người em thân thiết. Dù bước đi tập tễnh nhưng anh đã cố gắng để có mặt trên sân khấu. Khi nhận được sự hò reo và cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả, NSND Công Lý đã rưng rưng nước mắt và bày tỏ sự xúc động, nghẹn ngào. Anh gửi lời cảm ơn tới những hậu bối, người em và hạnh phúc cho biết: "Công Lý rất xúc động khi có một buổi như ngày hôm nay. Nãy giờ mọi người vẫn xem, vẫn ủng hộ thì Công Lý không biết nói điều gì hơn". Công Lý phát biểu trong buổi sự kiện tại Nhật Bản - Ảnh: Cắt từ clip Nghệ sĩ Công Lý vẫn đang cố gắng tập trị liệu hằng ngày - Ảnh: Internet Sau khi ngắm nhìn những khoảnh khắc mới nhất của NSND Công Lý, đa số khán giả đều bày tỏ sự xót xa và hy vọng anh sẽ sớm hồi phục sức khỏe để trở lại sân khấu.

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