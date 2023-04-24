Thanh Tâm chia sẻ cô chưa từng bị đánh, chưa từng bị bạo lực học đường. Nhưng bị sang chấn kiểu khác thì cô đã bị rồi. Năm lớp 5 có một bạn nam người Pháp, lúc đó cô đang mặc một bộ đồ thể dục và bạn ấy đến kéo quần của cô xuống. Hiện tại, nữ diễn viên 9x cho biết khi ngồi kể lại thì thấy buồn cười nhưng thời điểm đó cô mới vào trường, không quen biết bất kỳ ai thì bị ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần.

Vào tối ngày 23/4, Ngọc Thanh Tâm đã đăng tải video mới thu hút sự chú ý của khán giả. Cụ thể, khi được một netizen hỏi về chuyện có từng là nạn nhân của bạo lực học đường, nữ diễn viên sinh năm 1993 gây sốc vì chia sẻ câu chuyện bị sang chấn tâm lý do 1 hành động của bạn nam. Khi còn học tiểu học, Ngọc Thanh Tâm đã bị một bạn nam người Pháp bất ngờ có hành động nhạy cảm tụt quần cô xuống.

Thời điểm đó cô mới vào trường, không quen biết bất kỳ ai thì bị ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần - Ảnh: Internet

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm là con gái của một nữ đại gia thuỷ sản có tiếng tại TP.HCM. Nữ diễn viên 9x được nhiều người biết đến khi tham gia các bộ phim như Hiệp Sĩ Mù, Đảo Của Dân Ngụ Cư, Tâm Sắc Tấm... Bên cạnh đó, cô còn đoạt một số giải thưởng về diễn xuất như Special Jury Award - giải Đặc biệt của Ban giám khảo dành cho diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58.

Diễn viên Ngọc Thanh Tâm là con gái của một nữ đại gia thuỷ sản có tiếng tại TP.HCM - Ảnh: Internet Ngoài vai trò là diễn viên, Ngọc Thanh Tâm còn là YouTuber và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến - Ảnh: Internet

Ngoài vai trò là diễn viên, Ngọc Thanh Tâm còn là YouTuber và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Nữ diễn viên sinh năm 1993 thường xuyên cập nhật cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Ngọc Thanh Tâm từng chia sẻ về cuộc sống của mình rằng cô đúng là người có số sướng, nhưng sướng mà hưởng không là một chuyện, còn sướng mà lấy cái đó phát triển thêm thì lại là chuyện khác. Cô ở hướng đi thứ 2. Nữ diễn viên nói rằng cô lấy điều kiện mà mình có để phát triển đam mê. Cô có thể đốt cháy giai đoạn so với người khác khoảng 10 năm nhưng cũng phải bỏ công sức và chất xám để gây dựng nên những điều cô có bây giờ. Ai cũng phải vật lộn để có được thành quả, và cô cũng như vậy.