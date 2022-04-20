Ngọc Thanh Tâm tự nhận mình 'phèn, chợ' ẩn ý 'đá xéo' một NTK nổi tiếng

Hậu trường 20/04/2022 16:11

Ngọc Thanh Tâm vừa đăng tải trạng thái ẩn ý đá xéo một NTK nổi tiếng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Thanh Tâm đăng tải trạng thái nhìn qua tưởng chừng bông đùa nhưng ẩn ý "cà khịa" ai đó đầy “sâu cay”

Ngọc Thanh Tâm tự nhận mình 'phèn, chợ' ẩn ý 'đá xéo' một NTK nổi tiếng - Ảnh 1
Ngọc Thanh Tâm đăng trạng thái cà khịa sâu cay một NTK - Ảnh: Internet

 

Cô viết :"Nhận ra hình như mình không đúng chất một rich kid mọi người tưởng tượng, hoặc "phèn" như trên mạng đang nói. Vì cái nết và sở thích mình nó "chợ" hơn mọi người mong đợi. Mình không thể uống trà phải có tách riêng, miệng rộng, ngâm trà đủ lâu. Mình thích uống trà đá trong cái bình có ống hút bằng nhựa. Vô những nơi trang trọng đôi khi mình rất mệt. Mình thích bún mắm hơn "fine dining". Mình thích mang dép, mặc đồ làm mình thoải mái, không makeup. Mình có gì nói nấy và quan trọng là đi máy bay mình vẫn tự xách vali được".

Ngọc Thanh Tâm tự nhận mình 'phèn, chợ' ẩn ý 'đá xéo' một NTK nổi tiếng - Ảnh 2
Cô tự nhận mìh "phèn " - Ảnh: FBNV

 

Đọc qua thôi dân tình cũng đoán được nhân vật mà Ngọc Thanh Tâm ẩn ý nhắc đến là ai. Người này không ai khác là NTK Thái Công nổi tiếng gần đây đã nhận không ít những ý kiến trái chiều khi review nhiều món đồ xa xỉ hay có những phát ngôn cực gắt.

Ngọc Thanh Tâm tự nhận mình 'phèn, chợ' ẩn ý 'đá xéo' một NTK nổi tiếng - Ảnh 3
CĐM cho rằng dòng trạng thái ám chỉ NTK Thái Công - Ảnh: Internet

Cụ thể, NTK Thái Công từng chơi lớn khi làm một cuộc meeting với người thích và không thích mình, trò chuyện và giãi bày ý kiến với cả những người không thích mình. Và không làm tôi hay khán giả thất vọng, Thái Công tiếp tục gây sốc với tuyên bố nếu thà ở nhà chứ không đi du lịch mà phải tự xách vali hay đi máy bay giá rẻ.

Ngọc Thanh Tâm tự nhận mình 'phèn, chợ' ẩn ý 'đá xéo' một NTK nổi tiếng - Ảnh 4
Thái Công từng có nhiều phát ngôn gây sốc - Ảnh: Internet

NTK tiếp tục làm dậy sóng với phát ngôn: "Nếu đi máy bay, ít nhất phải đi Business Class (Hạng thương gia) hoặc First Class (Hạng nhất), không thì không đi. Nếu không có tiền anh không đi, anh ở nhà. Vì anh biết đi du lịch hạng rẻ tiền rất mệt mỏi. Từ việc phải tự check-in, ra xếp hàng,... rồi bay qua New York phải đổi vé, chờ đợi 4 - 5 tiếng đồng hồ quá mệt mỏi".

Hiện tại, chưa xác định được 'đối tượng' trong ẩn ý trên có phải là NTK Thái Công hay không. Tuy nhiên, sau khi bài viết của Ngọc Thanh Tâm được đăng tải, không ít dân tình vào "cà khịa" NTK này như: "Em cũng thích như chị, nhưng em không rich", "Thì mình là Tâm, nhất định phải là Tâm", "Bé Tâm khác với nhiều Rich kid khác",....

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