Rầm rộ ảnh thiếu gia nghìn tỷ hôn gái lạ, còn được 'đệ nhất Rich Kid' Tiên Nguyễn hé lộ?

Dân mạng đang cực kỳ quan tâm chàng trai này sau khi vướng tin đồn hẹn hò với một nữ ca sĩ.

Suốt một ngày vừa qua, "thiếu gia nghìn tỷ" chính là từ khóa được nhiều người quan tâm. Nhân vật đang được nhắc đến chính là Nguyễn Hoàng Việt - thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ, con nhà tài phiệt tại Việt Nam.

Hình ảnh của thiếu gia này ôm hôn một cô gái đang được netizen "đào lại". Được biết, bức ảnh này được "đệ nhất Rich Kid" Tiên Nguyễn - con gái cưng của ông Vua hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn đăng tải.

Tiên Nguyễn và Nguyễn Hoàng Việt là bạn bè thân thiết nhiều năm qua.

Tiên Nguyễn và Nguyễn Hoàng Việt được biết có mối quan hệ thân thiết, cả hai không chỉ là bạn học chung mà con chơi cùng một hội bạn. Trên trang cá nhân cách đây khá lâu, Tiên Nguyễn đăng một bức ảnh ghi lại cảnh Nguyễn Hoàng Việt đang ôm hôn một cô gái giấu mặt với dòng caption: "This is the story of my high school life" (Đây là câu chuyện thời trung học của tôi).

Ảnh Tiên Nguyễn chụp cùng thiếu gia nghìn tỷ, hé lộ anh đang ôm hôn một cô gái được netizen quan tâm.

Tiên Nguyễn và thiếu gia này có mối quan hệ rất gần gũi.

Hiện tại, chuyện thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ có hẹn hò với một nữ ca sĩ nổi tiếng Vpop vẫn chưa được xác nhận nhưng những gì liên quan đến nhân vật này đều được công chúng đổ dồn sự chú ý.

