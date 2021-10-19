Hé lộ thông tin hiếm hoi về mẹ Ngọc Thanh Tâm - nữ đại gia thủy sản nổi tiếng

Hậu trường 19/10/2021 14:28

Ngọc Thanh Tâm là ái nữ của đại gia thủy sản nổi tiếng. Tuy nhiên, cô ít khi lên tiếng chia sẻ về người mẹ quyền lực trên thương trường.

Ngọc Thanh Tâm là diễn viên trẻ nổi tiếng, được khán giả biết đến là con gái của nữ đại gia thủy sản. Mới đây, nữ diễn viên "Tâm sắc Tấm" gây chú ý khi đăng tải một clip liên quan đến mẹ - đại gia thủy sản Trần Thị Bích Hằng. Trong clip, cô tiết lộ suốt 3 tháng hai mẹ con không được gặp nhau vì Covid-19. 

Hé lộ thông tin hiếm hoi về mẹ Ngọc Thanh Tâm - nữ đại gia thủy sản nổi tiếng - Ảnh 1
Ngọc Thanh Tâm và mẹ.

 

Đây là một trong những lần hiếm hoi Ngọc Thanh Tâm và mẹ trả lời những thắc mắc của fans liên quan đến chuyện gia đình.

Nói về bản thân, mẹ Ngọc Thanh Tâm chia sẻ: "Tôi học đại học từ năm 17 tuổi. Tôi học Đại học Thủy sản, ngành Kinh tế; Đại học Ngoại ngữ ngành tiếng Anh, học Thạc sĩ ngành Tư vấn quản lý quốc tế. Bí quyết thành công và nguyên tắc sống của tôi là luôn cố gắng hết sức bất kể trong công việc hay cuộc sống hàng ngày. Ngay cả lúc đi chơi, tôi cũng phải cố gắng chung với mọi người. Mỗi ngày đi làm là giải quyết vấn đề. Ngày nào không có vấn đề là ngày ấy 'không ổn'".

Hé lộ thông tin hiếm hoi về mẹ Ngọc Thanh Tâm - nữ đại gia thủy sản nổi tiếng - Ảnh 2
Bà Trần Thị Bích Hằng - mẹ Ngọc Thanh Tâm.

 

Nói về việc con gái sống tự lập, bà Hằng tâm sự: "Đâu cần phải tự lập mới không xin tiền. Từ nhỏ đến lớn, Tâm có bao giờ xin tiền mẹ đâu. Lúc nào tôi cũng phải nhắc Tâm nhớ cầm tiền theo vì đi đâu Tâm cũng đi người không, lên trường ăn nợ.  Mẹ phải bỏ tiền vào tất cả túi xách của Tâm để túi nào cũng có tiền sẵn. Có hôm Tâm đi event mà gọi mẹ là không có đồng nào để ăn, tôi phải bảo Tâm mượn tiền anh tài xế".

Xuất thân với gia thế giàu có nhưng Ngọc Thanh Tâm không ỷ lại vào gia đình mà rất chăm chỉ học tập. Năm 13 tuổi, người đẹp đã thể hiện năng khiếu diễn xuất khi giành giải cao trong cuộc thi diễn xuất ITMA tại Mỹ. Đến năm 15 tuổi, cô hoàn thành thêm 2 khóa học diễn xuất tại Thái Lan, Philippines với thầy dạy đến từ Hollywood.

Hé lộ thông tin hiếm hoi về mẹ Ngọc Thanh Tâm - nữ đại gia thủy sản nổi tiếng - Ảnh 3
Ngọc Thanh Tâm

 

Bà Hằng cũng nhận xét con gái Ngọc Thanh Tâm là người hiểu chuyện, sống tình cảm, biết trước biết sau.

Về Ngọc Thanh Tâm, cô cho biết mẹ là một phụ huynh rất yêu thương con cái và cực tâm lý. 

"Mẹ tôi là người truyền cho tôi rất nhiều thứ, tôi khẳng định sau này sẽ là người giống mẹ".

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