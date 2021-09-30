Võ Hạ Trâm khiến netizen 'mủi lòng' với chia sẻ về con gái, bộc bạch bản thân chạnh lòng khi ái nữ bị chê bai ngoại hình

Hậu trường 30/09/2021 16:30

Dòng chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ Võ Hạ Trâm đã nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên của khán giả.

Sau 2 năm về chung một nhà cùng ông xã người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm đã chính thức hạ sinh công chúa đầu lòng cách đây không lâu và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt. 

Gần đây, nữ ca sĩ đã đăng tải một bức tâm thư dài gửi gắm những lời yêu thương đến cô công chúa nhỏ trên trang cá nhân.

Vo Ha Tram 1
Võ Hạ Trâm cùng chồng người Ấn Độ 

Mở đầu bài viết, Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Moon của mẹ ngày càng yêu, biết làm nhiều điều mà mẹ chỉ có tan chảy mỗi khi ở bên con. Đang mệt mà chỉ cần con cười một phát là mẹ như mới uống nước tăng lực vậy. Bởi mới nói, con cái chính là nguồn động lực cho ba mẹ là quá đúng phải không? Có lẽ yêu thương con mỗi một ngày một nhiều hơn nên mẹ chỉ thích đăng hình con, điện thoại cũng nhường chỗ cho hình hay clip của con, bây giờ ở đâu cũng có Moon hết trơn".

Vo Ha Tram 2

Tiếp sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục bộc bạch rằng cô cảm thấy chạnh lòng khi có nhiều bình luận ác ý, chê bai ngoại hình của con gái. "Moon biết không? Bây giờ con lại có nhiều fan, nhiều like, nhiều tim và nhiều người yêu thương hơn mẹ rồi. Những bình luận yêu thương của cô chú dành cho Moon nhiều lắm luôn… Nhưng đôi khi mẹ cũng chút chạnh lòng khi có những bình luận khiếm nhã, đôi chút cay nghiệt dành cho Moon. Có lẽ mẹ đã bớt mạnh mẽ hay vì mẹ yêu con quá rồi trở nên nhạy cảm hơn với những gì liên quan đến con?", Võ Hạ Trâm trải lòng.

Vo Ha Tram 3

Sau khi bài viết được đăng tải, rất đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận ủng hộ hai mẹ con. Nhiều người cho rằng họ vẫn luôn mong chờ hình ảnh của bé Moon mỗi ngày và khuyên Võ Hạ Trâm hãy "block" những bình luận ấy đi, bởi vì có rất đông khán giả yêu thương cả hai mẹ con.

Vo Ha Tram 4 

Ảnh: Tổng hợp, FBNV

Sau 2 tháng sinh, Võ Hạ Trâm chia sẻ những biểu hiện khi tiêm vaccine COVID- 19

Sau 2 tháng sinh, Võ Hạ Trâm chia sẻ những biểu hiện khi tiêm vaccine COVID- 19

Mới đây, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã "review" trên trang cá nhân những biểu hiện của bản thân sau khi vừa đi tiêm vắc xin phòng COVID- 19.

Xem thêm
Từ khóa:   Võ Hạ Trâm Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ Võ Hạ Trâm và con gái

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36