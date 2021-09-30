Võ Hạ Trâm khiến netizen 'mủi lòng' với chia sẻ về con gái, bộc bạch bản thân chạnh lòng khi ái nữ bị chê bai ngoại hình

Dòng chia sẻ trên trang cá nhân của ca sĩ Võ Hạ Trâm đã nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên của khán giả.
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Sau 2 năm về chung một nhà cùng ông xã người Ấn Độ, Võ Hạ Trâm đã chính thức hạ sinh công chúa đầu lòng cách đây không lâu và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt.
Gần đây, nữ ca sĩ đã đăng tải một bức tâm thư dài gửi gắm những lời yêu thương đến cô công chúa nhỏ trên trang cá nhân.
Mở đầu bài viết, Võ Hạ Trâm chia sẻ: "Moon của mẹ ngày càng yêu, biết làm nhiều điều mà mẹ chỉ có tan chảy mỗi khi ở bên con. Đang mệt mà chỉ cần con cười một phát là mẹ như mới uống nước tăng lực vậy. Bởi mới nói, con cái chính là nguồn động lực cho ba mẹ là quá đúng phải không? Có lẽ yêu thương con mỗi một ngày một nhiều hơn nên mẹ chỉ thích đăng hình con, điện thoại cũng nhường chỗ cho hình hay clip của con, bây giờ ở đâu cũng có Moon hết trơn".
Tiếp sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục bộc bạch rằng cô cảm thấy chạnh lòng khi có nhiều bình luận ác ý, chê bai ngoại hình của con gái. "Moon biết không? Bây giờ con lại có nhiều fan, nhiều like, nhiều tim và nhiều người yêu thương hơn mẹ rồi. Những bình luận yêu thương của cô chú dành cho Moon nhiều lắm luôn… Nhưng đôi khi mẹ cũng chút chạnh lòng khi có những bình luận khiếm nhã, đôi chút cay nghiệt dành cho Moon. Có lẽ mẹ đã bớt mạnh mẽ hay vì mẹ yêu con quá rồi trở nên nhạy cảm hơn với những gì liên quan đến con?", Võ Hạ Trâm trải lòng.
Sau khi bài viết được đăng tải, rất đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận ủng hộ hai mẹ con. Nhiều người cho rằng họ vẫn luôn mong chờ hình ảnh của bé Moon mỗi ngày và khuyên Võ Hạ Trâm hãy "block" những bình luận ấy đi, bởi vì có rất đông khán giả yêu thương cả hai mẹ con.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV