Sau 2 tháng sinh, Võ Hạ Trâm chia sẻ những biểu hiện khi tiêm vaccine COVID- 19

Hậu trường 13/09/2021 22:31

Mới đây, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã "review" trên trang cá nhân những biểu hiện của bản thân sau khi vừa đi tiêm vắc xin phòng COVID- 19.

Ngày 12/9, khi vẫn còn trong thời gian ở cữ nuôi con bằng sữa mẹ, Ca sĩ Võ Hạ Trâm đã hoàn thành mũi vaccine ngừa Covid-19 đầu tiên.

Sau tiêm, Võ Hạ Trâm không gặp các phản ứng thường thấy như sốt, đau đầu và mệt mỏi. Cô mừng vì vẫn duy trì được nguồn sữa và con gái bú cũng chưa xảy ra tình trạng nôn ói hay lừ đừ. Cô chia sẻ: "Tôi vắt được 200 ml sữa sau một đêm nghỉ ngơi. Bé bú mẹ ổn định và khỏe mạnh".

Sau 2 tháng sinh, Võ Hạ Trâm chia sẻ những biểu hiện khi tiêm vaccine COVID- 19 - Ảnh 1
Nữ ca sĩ cho biết sau tiêm cô không hề mệt mỏi, khó chịu và vẫn có bé bú bình thường. 

Võ Hạ Trâm khuyên các bà mẹ nên ăn no, uống nhiều nước trước khi tiêm, cần giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng để không ảnh hưởng sức khỏe. Về nhà, cô sát khuẩn cẩn thận trước khi nằm nghỉ. Chế độ dinh dưỡng vẫn được cô duy trì vì hàng ngày đã bổ sung đủ vitamin, dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. "Tôi chỉ dùng thêm vitamin C để tăng sức đề kháng. Đối với những chị em có phản ứng sốt, đau mỏi thì vitamin C cần thiết hơn. Chị em nên ăn đủ bữa, uống thuốc hạ sốt nếu bị sốt", cô chia sẻ thêm.

Dưới phần bình luận, nhiều mẹ bỉm sữa thắc mắc về việc Võ Hạ Trâm không ngưng cho con bú 2-3 ngày sau khi tiêm vắc xin để đảm bảo. Tuy nhiên cô cho biết mình đa được bác sĩ tư vấn kĩ nên vẫn cho bé bú bình thường ngay sau khi tiêm và bé cũng không có phản ứng gì khác lạ sau khi bú mẹ. 

Sau 2 tháng sinh, Võ Hạ Trâm chia sẻ những biểu hiện khi tiêm vaccine COVID- 19 - Ảnh 2
Võ Hạ Trâm tâm sự: "Mỗi bà mẹ có một câu chuyện khác nhau nên tôi nghĩ điều này phụ thuộc vào cơ địa. Bản thân tôi cũng cần trải nghiệm thực tế mới biết được".

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ y tế ban hành ngày 10/8, phụ nữ mang thai trên 13 tuần và đang cho con bú là hai đối tượng được tiêm chủng. Tuy vậy, nhiều bà mẹ sau sinh, đang trong thời gian cho con bú vẫn còn băn khoăn, lo lắng việc tiêm vắc xin liệu có ảnh hưởng đến chất lượng sữa hay không. Bên cạnh những phân tích từ bác sĩ, chuyên gia y tế thì có lẽ kinh nghiệm đến từ chính những mẹ bỉm sữa đã thực hiện tiêm chủng sẽ là nguồn tham khảo tốt nhất cho các bà mẹ. 

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