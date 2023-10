Sau 2 tháng sinh, Võ Hạ Trâm chia sẻ những biểu hiện khi tiêm vaccine COVID- 19

Nữ ca sĩ cho biết sau tiêm cô không hề mệt mỏi, khó chịu và vẫn có bé bú bình thường.

Võ Hạ Trâm khuyên các bà mẹ nên ăn no, uống nhiều nước trước khi tiêm, cần giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng để không ảnh hưởng sức khỏe. Về nhà, cô sát khuẩn cẩn thận trước khi nằm nghỉ. Chế độ dinh dưỡng vẫn được cô duy trì vì hàng ngày đã bổ sung đủ vitamin, dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. "Tôi chỉ dùng thêm vitamin C để tăng sức đề kháng. Đối với những chị em có phản ứng sốt, đau mỏi thì vitamin C cần thiết hơn. Chị em nên ăn đủ bữa, uống thuốc hạ sốt nếu bị sốt", cô chia sẻ thêm.

Dưới phần bình luận, nhiều mẹ bỉm sữa thắc mắc về việc Võ Hạ Trâm không ngưng cho con bú 2-3 ngày sau khi tiêm vắc xin để đảm bảo. Tuy nhiên cô cho biết mình đa được bác sĩ tư vấn kĩ nên vẫn cho bé bú bình thường ngay sau khi tiêm và bé cũng không có phản ứng gì khác lạ sau khi bú mẹ.