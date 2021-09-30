Cuối cùng Trường Giang cũng hé lộ ảnh cận mặt 'Full HD' ái nữ, nhưng biểu cảm 'nhăn nhó' của nam nghệ sĩ mới gây chú ý!

Trường Giang hiếm lắm mới khoe ảnh con gái đầu lòng, hành động đáng yêu của hai bố con khiến netizne 'tan chảy'.
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Trường Giang đang là một trong những nghệ sĩ hài có tiếng của showbiz Việt. Hiện tại, anh được xem là "anh lớn" trong nghề và được nhiều đàn em tôn trọng. Thế nhưng, cứ mỗi khi về nhà, đặc biệt là khi xuất hiện cùng vợ Nhã Phương hoặc ái nữ Destiny thì Trường Giang lại quay ngoắt, trở thành một người khác hoàn toàn.
Hình ảnh mới đây được anh đăng tải trên trang cá nhân là một ví dụ điển hình.
Nam danh hài "Mười khó" viết trên trang cá nhân: "Một ngày làm cha bắt đầu như thế đấy". Đồng thời, anh đăng kèm hình ảnh đang ngồi đối diện với con gái rượu và khuôn mặt hơi "nhăn nhó" một chút. Thì ra là Destiny ăn sữa chua rồi bôi đầy mặt bố đây mà.
Thực tế đây không phải lần đầu tiên Trường Giang chơi đùa cùng con gái. Kể từ khi bà xã Nhã Phương hạ sinh cô công chúa đầu lòng, những lúc có thời gian rảnh Trường Giang đều dành thời gian quất quít, chơi đùa cùng con gái khiến netizen cảm thấy "tan chảy".
Ở nhiều khoảnh khắc, Nhã Phương còn hài hước đùa rằng cô bị "ra rìa" vì hai bố con lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Ảnh: Tổng hợp