Ôm Ninh Dương Lan Ngọc không rõ lý do, Trường Giang nhận 'cơn mưa' gạch đá từ dân mạng

Hậu trường 27/09/2021 21:50

Hành động ôm đàn em khi tham gia chương trình Running Man của Trường Giang đang khiến dân mạng 'ngứa mắt'.

Chương trình Running Man Vietnam mùa thứ 2 đã chính thức khởi động và được đông đảo netizen bàn tán. Ngoài những nhân vật quen mặt như Ninh Dương Lan Ngọc, Trương Thế Vinh, Jun Phạm,... thì mùa 2 có sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới gồm Jack, Trường Giang, Thúy Ngân. 

Từ khi giới thiệu dàn cast, bên cạnh Jack thì Trường Giang cũng được netizen chú ý. Bởi vì anh được cho là thay thế vị trí của Trấn Thành, do đó "nhất cử nhất động" của "Mười Khó" luôn được mọi người quan tâm. 

Ôm Ninh Dương Lan Ngọc không rõ lý do, Trường Giang nhận 'cơn mưa' gạch đá từ dân mạng - Ảnh 1

Mới đây, trong tập phát sóng thứ 2, ông xã Nhã Phương đã dính vào lùm xùm khi có hành động thân thiết với nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Cụ thể, ở thử thách thảm mát-xa, khi Jun Phạm đang thi đấu thì Ninh Dương Lan Ngọc đang dõi theo một cách hồi hộp. Được biết cô đang bị bất lợi ở một số thử thách trước nên khá lo lắng, ngay sau đó Trường Giang lại ôm đàn em một cách... bất thường.

Khoảnh khắc này được máy quay ghi lại và khiến netizen "đặt dấu chấm hỏi" lớn. Trong khi các thành viên khác vẫn đang theo dõi bình thường, vì vậy nhiều người cho rằng hành động của Trường Giang hết sức kỳ lạ.

Ôm Ninh Dương Lan Ngọc không rõ lý do, Trường Giang nhận 'cơn mưa' gạch đá từ dân mạng - Ảnh 2
 Hành động Trường Giang ôm Ninh Dương Lan Ngọc đang được netizen bàn tán.

Trên một diễn đàn trò chuyện trên MXH, mọi người đã để lại rất nhiều bình luận. Có tài khoản nói rằng: "Mấy chương trình khác hễ khách mời là con gái là chăm lo từng tí một. Người ta nói ga-lăng chứ tôi thấy háo sắc. Có vợ có con thì nên giữ lịch sự, ga-lăng là phải biết giữ khoảng cách với người khác giới nhưng vẫn lịch thiệp. Chứ không phải ga-lăng mà ôm ấp, đút từng miếng ăn đâu". 

Ôm Ninh Dương Lan Ngọc không rõ lý do, Trường Giang nhận 'cơn mưa' gạch đá từ dân mạng - Ảnh 3
 Trường Giang và Lan Ngọc đã có dịp hợp tác trong nhiều chương trình.

Bên cạnh những bình luận chỉ trích thì một số netizen góp ý nhẹ nhàng, cho rằng Trường Giang nên để ý hành động vì anh là người đã có gia đình, đồng thời trước đó nam diễn viên cũng dính nhiều lùm xùm liên quan đến đồng nghiệp nữ nên cần rút kinh nghiệm sâu sắc. Hiện Trường Giang vẫn chưa lên tiếng về ồn ào này.

Ảnh: Tổng hợp

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