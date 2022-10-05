'Rich kid' Ngọc Thanh Tâm lên tiếng khi bị đồn là mẹ ruột của con trai Đàm Vĩnh Hưng

Ngay sau khi Đàm Vĩnh Hưng vừa công khai con trai ruột sau 3 năm giấu kín, khán giả vẫn đang rất tò mò về người mẹ đã sinh ra bé Polo Huỳnh.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã "gây sốt" dư luận khi công khai con trai ruột là bé Polo Huỳnh (Tên thật là Huỳnh Đàm Vĩnh Quân) sau 3 năm giấu kín thông tin. Nam ca sĩ tiết lộ rằng quyết định giấu kín con trong thời gian qua với mục đích không muốn vấn đề này bị chú ý. Ngay sau đó, Ngọc Thanh Tâm cũng tung loạt ảnh bế nhóc tì từ lúc chào đời. Nữ diễn viên đã nhận nhiều sự chú ý từ cư dân mạng khi chia sẻ: "Bế Polo Huỳnh của ba Đàm Vĩnh Hưng lúc bé tóc không cháy đời không nể. My happy baby, mặt cưng dễ sợ. Lúc nào cũng đi tìm chị Pâm nhưng gặp chị Pâm thì bỏ chạy”.

Ngọc Thanh Tâm chia sẻ loạt ảnh con trai của Đàm Vĩnh Hưng lúc còn bé - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, dưới bình luận Ngọc Thanh Tâm còn nhận thấy mình giống "mẹ bé Polo Huỳnh" khiến khán giả không ngừng sửng sốt. Do đó, trước thông tin này, người đẹp đã chính thức lên tiếng. Sau đó, mạng xã hội đã lan truyền thông tin cho rằng cô là mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng. Ngay lập tức, người đẹp đã chính thức lên tiếng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên ẩn ý phủ nhận thông tin trên, đồng thời cô cũng bật cười trước trí tưởng tượng của cư dân mạng. Cô viết: "Tui nghi lắm mà". Dưới phần bình luận, nữ diễn viên cũng khẳng định rằng: "Tui còn chưa có bồ mà".

Nữ diễn viên ẩn ý phủ nhận thông tin trên - Ảnh: Chụp màn hình Cô ngầm khẳng định rằng mình không phải là mẹ của bé Polo Huỳnh - Ảnh: Chụp màn hình Ngọc Thanh Tâm là một gương mặt thu hút sự chú ý cực lớn trong nhóm rich kid. Ngoài gia thế "khủng", lý do còn nằm ở việc cô nàng khá thẳng tính, sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình trước truyền thông hay trên mạng xã hội. Ngoài ra, gia đình Ngọc Thanh Tâm cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong Vbiz như Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành,... Đặc biệt Ngọc Thanh Tâm còn xưng cháu nuôi và gọi Đàm Vĩnh Hưng là chú. Do đó, cả hai có mối quan hệ chú cháu thân thiết.

Động thái của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng sau khi nam ca sĩ công khai con trai ruột 3 tuổi Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chính thức công khai chuyện có con trai đã tròn 3 tuổi tại đêm nhạc mừng anh bước sang tuổi mới khiến đông đảo khán giả không ngừng xôn xao bàn tán.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rich-kid-ngoc-thanh-tam-len-tieng-khi-bi-don-la-me-ruot-cua-con-trai-dam-vinh-hung-510171.html