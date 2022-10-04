Đàm Vĩnh Hưng lần đầu trả lời về con trai ruột kể từ khi công khai, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả

Khi được hỏi về con trai ruột, Đàm Vĩnh Hưng trả lời khá thoải mái và không hề tỏ ra khó chịu hay ngại ngần gì cả.

Chiều nay, ngày 4/10, Đàm Vĩnh Hưng đã tham dự họp báo giới thiệu liveshow Triệu Lời Tri Ân của nam ca sĩ Jimmii Nguyễn. Tại đây, giọng ca Nửa Vầng Trăng đã chia sẻ nhiều kỷ niệm trong quá trình làm nghề với "đàn anh" của mình. Đàm Vĩnh Hưng đã tham dự họp báo giới thiệu liveshow Triệu Lời Tri Ân của nam ca sĩ Jimmii Nguyễn - Ảnh: Internet Sau buổi họp báo, Đàm Vĩnh Hưng đã được giới truyền thông đặt câu hỏi về cậu con trai mà anh đã giấu kín trong suốt 3 năm qua. Nhắc đến bé Polo, nam ca sĩ lộ rõ sự hạnh phúc và vui vẻ, tuy nhiên anh vẫn từ chối khéo việc trả lời các câu hỏi về quý tử trong thời gian này.

"Tôi hứa sẽ trả lời đầy đủ với báo giới về câu chuyện cá nhân mà mọi người đang quan tâm, nhưng sẽ chia sẻ vào một khác gần nhất. Nếu hôm nay tôi nói ra thì sẽ là bất công với những người khác đang chờ. Mắc công người ta nói nặng nói nhẹ Đàm Vĩnh Hưng nữa." - Đàm Vĩnh Hưng nói. Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai việc đã có một cậu con trai 3 tuổi tại đêm nhạc diễn ra vào tối ngày 2/10 vừa qua - Ảnh: Internet Vào đêm nhạc diễn ra vào tối ngày 2/10 vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai việc đã có một cậu con trai 3 tuổi tên là Polo Huỳnh trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Nam ca sĩ cho biết, quyết định này của anh là vì cậu bé "có quyền được thừa nhận".

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, trước khi công khai con trai, anh từng phải khổ sở vì đi đâu cũng phải che giấu đi niềm hạnh phúc làm cha. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì nam ca sĩ đã có thể chia sẻ niềm vui to lớn này của mình. “Đây là tình yêu to lớn nhất của tôi suốt 3 năm qua - bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Đàm Vĩnh Hưng. Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý." - Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.

Động thái của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng sau khi nam ca sĩ công khai con trai ruột 3 tuổi Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chính thức công khai chuyện có con trai đã tròn 3 tuổi tại đêm nhạc mừng anh bước sang tuổi mới khiến đông đảo khán giả không ngừng xôn xao bàn tán.

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