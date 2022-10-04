Choáng ngợp với khối tài sản cực khủng mà con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng kế thừa từ người cha nổi tiếng của mình

Hậu trường 04/10/2022 10:03

Mới đây Đàm Vĩnh Hưng đã hé lộ cậu con trai ruột của mình đến với khán giả và những chủ đề xoay quanh cậu bé đang được nhiều người quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại.

Mới đây trong đêm diễn của mình, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã khiến cho người hâm mộ cả nước một phen bất ngờ khi công khai con ruột của mình. Thông tin này ngay lập tức khiến netizen phát sốt và nhanh chóng tìm kiếm những thông tin xoay quanh cậu bé.

Choáng ngợp với khối tài sản cực khủng mà con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng kế thừa từ người cha nổi tiếng của mình - Ảnh 1
Bé Polo Huỳnh và Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet 

Mặc dù câu hỏi lớn nhất là ''mẹ ruột của con trai Mr.Đàm là ai?'' vẫn chưa có lời giải đáp khi Mr.Đàm cho biết không tiện nói về điều này. Một số bộ phận netizen cho rằng đây chính xác là một trong những cậu ấm ngậm thìa vàng từ khi còn rất nhỏ bởi số tài sản Đàm Vĩnh Hưng đang sở hữu trong tay là rât lớn. 

Bằng chứng là giọng ca sinh năm 1971 là chủ của rất nhiều căn biệt thự lớn nhỏ trải khắp cả Việt Nam và Mỹ. Nam ca sĩ cũng tiết lộ bản thân có sở thích mua nhà để dễ thuận tiện trong việc đi lại mỗi khi có show biểu diễn. 

Choáng ngợp với khối tài sản cực khủng mà con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng kế thừa từ người cha nổi tiếng của mình - Ảnh 2

Choáng ngợp với khối tài sản cực khủng mà con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng kế thừa từ người cha nổi tiếng của mình - Ảnh 3
 Mr.Đàm sở hữu trong tay nhiều bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng - Ảnh: Internet

Ngoài bất động sản, Đàm Vĩnh Hưng còn nổi tiếng với kho hàng hiệu có giá trị đến vài chục tỷ đồng với những món đồ từ các thương hiệu đình đám như Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Gianfranco Ferré, Hermes, Jus Cavalli…Không dưới một lần người hâm mộ đã được nhìn thấy căn phòng hàng hiệu của Mr.Đàm khi được anh đăng tải lên MXH. 

Choáng ngợp với khối tài sản cực khủng mà con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng kế thừa từ người cha nổi tiếng của mình - Ảnh 4
Tủ giày hàng hiệu được Đàm Vĩnh Hưng khoe trên cá nhân của mình - Ảnh: Internet  

Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng là đủ biến Polo Huỳnh trở thành một trong những cậu ấm sở hũu khối tài kếch xù từ tay người bố nổi tiếng của mình. 

Được biết trước khi công khai danh tính con trai ruột, Mr. Đàm có nhận hai con của em gái lần lượt làm con nuôi và đang hoàn thành tốt trách nhiệm của một người cha: ''Tôi có cách dạy con riêng của mình. Tôi thích làm bạn với con, nói chuyện với con theo cách văn minh nhất" Nam ca sĩ chia sẻ. 

Hé lộ danh tính mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng: Người này rất kín tiếng và không tham gia hoạt động nghệ thuật

Hé lộ danh tính mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng: Người này rất kín tiếng và không tham gia hoạt động nghệ thuật

Thông tin liên quan về mẹ ruột của con trai Đàm Vĩnh Hưng đang là điều khiến người hâm mộ tò mò ở thời điểm hiện tại.

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