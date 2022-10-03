Hé lộ danh tính mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng: Người này rất kín tiếng và không tham gia hoạt động nghệ thuật

Hậu trường 03/10/2022 14:26

Thông tin liên quan về mẹ ruột của con trai Đàm Vĩnh Hưng đang là điều khiến người hâm mộ tò mò ở thời điểm hiện tại.

Là một trong những nam ca sĩ đời đầu Vbiz được nhiều người hâm mộ yêu mến bởi phong cách âm nhạc khác biệt so với phần còn lại, ở Đàm Vĩnh Hưng người ta nhìn thấy hình ảnh của một giọng ca tài năng. Bằng chứng là dù đã trong nghề hơn 20 năm nay nhưng tên tuổi của anh vẫn luôn nằm trong top những ca sĩ tại Việt Nam.

Hé lộ danh tính mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng: Người này rất kín tiếng và không tham gia hoạt động nghệ thuật - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet 

Chính vì luôn là cái tên được nhiều người hâm mộ chú ý đến nên không khỏi ngạc nhiên khi chuyện tình cảm của giọng ca sinh năm 1971 được nhiều netizen quan tâm. 

Mới đây vào tối ngày 2/10 tại live concert The Portrait của mình diễn ra tại Hà Nội, nam ca sĩ đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi công khai con ruột tên Polo Huỳnh, năm nay hơn 3 tuổi.

Hé lộ danh tính mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng: Người này rất kín tiếng và không tham gia hoạt động nghệ thuật - Ảnh 2
Netizen bất ngờ trước thông báo bất ngờ của Mr.Đàm - Ảnh: Báo Thanh Niên 

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng". Được biết lý do anh giữ điều bí mật này là vì muốn con có được cuộc sống phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. 

Thông tin này ngay lập tức thu hút lượng lớn fan quan tâm và ai nấy cũng đều đặt ra dấu hỏi ''Mẹ của đứa bé là ai?''. Dù cho vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi này nhưng một số bộ phận netizen đã lật lại quá khứ trước đây khi Mr.Đàm từng hé lộ mẹ của con anh chính là người này. 

Hé lộ danh tính mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng: Người này rất kín tiếng và không tham gia hoạt động nghệ thuật - Ảnh 3
Minh Hạnh là người đã đồng hành cùng anh trai Đàm Vĩnh Hưng suốt mọi chặng đường của trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Cách đây 2 năm trước, Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về chuyện con cái khiến khán giả chú ý, cụ thể:

"Tôi cũng có con chứ, hai đứa lận, hai bé mang họ của tôi rồi. Em gái tôi sinh ra là đã sang tên cho tôi luôn rồi, giấy khai sinh tôi làm cha hai bé. Tôi có cách dạy con riêng của mình, tôi chưa bao giờ chửi con, mạt sát con. Tôi thích làm bạn với con, nói chuyện với con theo cách văn minh nhất", Đàm Vĩnh Hưng cho hay.

Hé lộ danh tính mẹ ruột con trai Đàm Vĩnh Hưng: Người này rất kín tiếng và không tham gia hoạt động nghệ thuật - Ảnh 4
Trước bé Polo Huỳnh, nam ca sĩ từng tiết lộ mình là cha của 2 con em gái mình - Ảnh: Internet

Được biết, danh tính mẹ ruột các con nuôi của nam ca sĩ là em gái Huỳnh Minh Hạnh, người này rất kín tiếng và không tham gia hoạt động nghệ thuật. Chị Minh Hạnh sinh năm 1972, hiện đang sinh sống ở TP.HCM, cô cũng là người luôn ở bên cổ vũ và ủng hộ anh trai trong mọi show diễn. 

Sau tất cả, những thông tin xoay quanh về mẹ của con trai ruột Mr.Đàm sẽ là chủ đề được nhiều người hâm mộ quan tâm trong thời gian tới. 

Lý do Đàm Vĩnh Hưng giấu kín con trai ruột suốt 3 năm mới công bố: con là 'tình yêu to lớn nhất' của cha

Lý do Đàm Vĩnh Hưng giấu kín con trai ruột suốt 3 năm mới công bố: con là 'tình yêu to lớn nhất' của cha

Trước đó, nam ca sĩ cho hay, mình ‘khá rén‘ khi công bố con trai, ‘tình yêu to lớn nhất của Hưng’.

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