Tiết lộ những người con kín tiếng của 'ông hoàng nhạc Việt' Đàm Vĩnh Hưng

Hậu trường 03/10/2022 11:53

Vào tối ngày 2/10, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công bố con trai ruột sau nhiều năm giấu kín tại concert The Portrait.

Ngoài sự nghiệp, chuyện tình cảm đời tư của Đàm Vĩnh Hưng luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, vào tối ngày 2/10, nam ca sĩ tổ chức liveshow đánh dấu 25 năm ca hát. Đây cũng là ngày anh đón sinh nhật tuổi 51 cùng bạn bè, người thân. Trên sân khấu, nam ca sĩ cũng gây bất ngờ cho mọi người có mặt khi lần đầu công bố cậu con trai ruột 3 tuổi.

Ông hoàng nhạc Việt chia sẻ: "Đây là tình yêu to lớn nhất của tôi suốt 3 năm qua - bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Đàm Vĩnh Hưng. Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý".

Tiết lộ những người con kín tiếng của 'ông hoàng nhạc Việt' Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 1Tiết lộ những người con kín tiếng của 'ông hoàng nhạc Việt' Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 2
Con trai Đàm Vĩnh Hưng có ngoại hình kháu khỉnh và dễ thương - Ảnh: FBNV

 

Anh cũng thừa nhận sự xuất hiện của con trai khiến cuộc sống và tính cách của anh thay đổi hoàn toàn. Từ một người có thể đi diễn, đi chơi thâu đêm không cần về nhà, anh trở thành ông bố thành thạo mọi việc bỉm sữa và đổi lịch sinh hoạt theo giờ ăn, giờ ngủ của con. Bên cạnh đó, anh thấy mình đằm tính hơn, không còn thích phát ngôn về việc của người khác hay làm quá khi biểu diễn. Nam ca sĩ không đề cập đến mẹ của bé trong chia sẻ lần này.

Trước đây, Đàm Vĩnh Hưng từng công bố hai người con nuôi cùng huyết thống với mình là Huỳnh Như và cu Tin. Hai nhóc tì là con của Huỳnh Minh Hạnh (em gái ruột của nam ca sĩ). Nam ca sĩ cũng rất ít chia sẻ hình ảnh của Huỳnh Như và cu Tin, giữ không gian riêng tư cho các con thoải mái và tự do phát triển.

Tiết lộ những người con kín tiếng của 'ông hoàng nhạc Việt' Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh 3
2 con nuôi ngoan ngoãn của nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

 

 

Con gái nuôi của Đàm Vĩnh Hưng hiện đang trong độ tuổi trưởng thành. Huỳnh Như gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn, hiền lành. Còn con trai nuôi của Đàm Vĩnh Hưng có tên gọi ở nhà là cu Tin. Cả hai được nam ca sĩ cho 2 con học trường quốc tế. Tình cảm giữa anh và 2 con vô cùng khăng khít, không có khoảng cách. Nam ca sĩ tuyên bố mình là một ông bố chuẩn mực, rất yêu con.

 

Từng chia sẻ về 2 con của mình, Đàm Vĩnh Hưng tỏ ra tự hào: "Không nói thách nhé. Hai con tôi rất ngoan, hiền lành, đạo đức, ý thức, lễ phép, học giỏi, viết chữ đẹp, không đua đòi, tình cảm, tự lập, khiêm nhường, thật thà, không ỷ lại vào sự nổi tiếng của ba. Dễ thương không mọi người”.

Sau màn công bố 'quý tử' ruột gây bất ngờ, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thêm gì về mẹ của đứa bé?

Sau màn công bố 'quý tử' ruột gây bất ngờ, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thêm gì về mẹ của đứa bé?

Chia sẻ về lý do anh quyết định công khai quý tử, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, đứa bé có quyền được thừa nhận.

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