Sau màn công bố 'quý tử' ruột gây bất ngờ, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thêm gì về mẹ của đứa bé?

Sau nhiều năm úp mở chuyện tình cảm, mới đây, ngày 2/10, trong buổi liveshow nhìn lại hành trình 25 năm ca hát của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trịnh trọng công bố "mảnh ghép" quan trọng nhất trong cuộc đời bằng sự xuất hiện của con trai ruột. Theo như chia sẻ của nam ca sĩ, con trai ruột của anh tên là bé Polo Huỳnh (tên thật là Huỳnh Đàm Vĩnh Quân).



Bé Polo được nhận xét có ngoại hình và gương mặt đáng yêu, ví là bản sao của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Vào khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột đã khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động vì mừng cho hạnh phúc của idol của mình. Trên sân khấu, anh bế cậu quý tử và hạnh phúc giới thiệu đây là con trai ruột duy nhất của mình. Nam ca sĩ chia sẻ: "Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý".