Sau màn công bố 'quý tử' ruột gây bất ngờ, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thêm gì về mẹ của đứa bé?

Hậu trường 03/10/2022 10:50

Chia sẻ về lý do anh quyết định công khai quý tử, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, đứa bé có quyền được thừa nhận.

Sau nhiều năm úp mở chuyện tình cảm, mới đây, ngày 2/10, trong buổi liveshow nhìn lại hành trình 25 năm ca hát của mình, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ trịnh trọng công bố "mảnh ghép" quan trọng nhất trong cuộc đời bằng sự xuất hiện của con trai ruột. Theo như chia sẻ của nam ca sĩ, con trai ruột của anh tên là bé Polo Huỳnh (tên thật là Huỳnh Đàm Vĩnh Quân).

Sau màn công bố 'quý tử' ruột gây bất ngờ, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thêm gì về mẹ của đứa bé? - Ảnh 1
Bé Polo được nhận xét có ngoại hình và gương mặt đáng yêu, ví là bản sao của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Vào khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng công khai con trai ruột đã khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động vì mừng cho hạnh phúc của idol của mình. Trên sân khấu, anh bế cậu quý tử và hạnh phúc giới thiệu đây là con trai ruột duy nhất của mình. Nam ca sĩ chia sẻ: "Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý".

Sau màn công bố 'quý tử' ruột gây bất ngờ, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thêm gì về mẹ của đứa bé? - Ảnh 2
Khoảnh khắc Đàm Vĩnh Hưng bế con trai trong tiệc sinh nhật đã khiến cả khán phòng vỡ oà cảm xúc - Ảnh: Internet

Được biết, bé Polo Huỳnh hiện đã hơn 3 tuổi. Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng đã cố gắng bảo vệ con trai rất kỹ trước truyền thông để tránh sự ồn ào quá mức và chờ đợi một dịp thích hợp để có thể công bố với tất cả khán giả.

 

Có thể nói, sinh nhật năm nay của Đàm Vĩnh Hưng là một trong những giây phút đắt giá và đáng nhớ nhất bởi hòa cùng sự hạnh phúc của nhiều khán giả, bạn bè yêu mến và con trai của mình.

Sau màn công bố 'quý tử' ruột gây bất ngờ, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ thêm gì về mẹ của đứa bé? - Ảnh 3
Những khoảnh khắc hạnh phúc của Mr Đàm cùng con trai cưng - Ảnh minh họa: Internet

Ngay khi công bố danh tính và diện mạo, bé Polo Huỳnh được nhận lời khen bởi ngoại hình vô cùng đáng yêu, đôi mắt sáng to tròn được ví "cùng một khuôn đúc" với Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó, khán giả cũng không khỏi thắc mắc về danh tính của mẹ đứa bé. 

Mới đây, chia sẻ với báo Công Thương về lý do anh quyết định công khai con trai, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, đứa bé có quyền được thừa nhận. Tuy nhiên, khi đề cập về việc có thể tiết lộ mẹ của bé Polo hay không, Mr Đàm cho biết, anh xin phép không đề cập đến mẹ của bé trong chia sẻ lần này.

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai con trai ruột giấu kín, danh tính mẹ đứa bé nhận được sự quan tâm

Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai con trai ruột giấu kín, danh tính mẹ đứa bé nhận được sự quan tâm

Cho rằng con trai có quyền được thừa nhận như những đứa trẻ khác, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định công khai với khán giả.

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