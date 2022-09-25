Vì nhà của Đàm Vĩnh Hưng có khá nhiều chim và sóc, nên nam ca sĩ đã cho rằng việc người lạ bắn vào kính là vì muốn săn các con vật này.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh chụp lại tấm kính phòng gym vỡ tan nát ở nhà mình. Nam nghệ sĩ cho rằng, một người nào đó đã săn chim và sóc bằng súng hơi, nhưng vì tay nghề kém nên đạn đã lạc vào nhà anh.

Đàm Vĩnh Hưng kể về việc tấm kính nhà mình bị người lạ bắn vỡ - Ảnh: Chụp màn hình

“Không vui nha. Do nhà Hưng cây xanh rất nhiều nên chim kéo về cũng không ít, lâu lâu cũng có xuất hiện những chú chim lạ, và có cả sóc nữa. Có lẽ có ai đó đã dùng súng hơi, đạn bi để bắn chim.

Nhưng tay nghề kém đã bắn vào kính của phòng tập gym của Hưng làm rạn vỡ tan nát cả tấm kính. Bữa nay đóng vai hoa hậu thân thiện, nói ít mong người nào đó đọc được và có ý thức xíu! Nếu nó trúng người thì sao đây?” - Đàm Vĩnh Hưng viết trên trang cá nhân.

Dưới bài đăng này của Đàm Vĩnh Hưng, nhiều người khuyên anh nên báo cảnh sát để làm rõ sự việc. Sau đó vài giờ, nam nghệ sĩ cũng cho hay đã báo công an và phía cơ quan chức năng sẽ sớm đến làm việc: “Rồi xong. Công an gọi điện thoại nói giữ nguyên tấm kính và viên đạn kia. Mai họ xuống khảo sát và đo đạc đường bay, hướng của viên đạn từ đâu tới”.

Công an vào cuộc điều tra vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng cho an toàn Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, may mà viên đạn chỉ ghi vào tấm kính chứ không hề trúng vào ai nên không gây ra thiệt hại về người.

Theo Thanh Niên, khi liên lạc với Đàm Vĩnh Hưng, nam ca sĩ cho biết anh đang đợi phía công an làm việc, xem tình hình thế nào mới có cách xử lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nha-dam-vinh-hung-bi-nguoi-la-ban-be-kinh-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-506602.html