Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công khai con trai ruột giấu kín, danh tính mẹ đứa bé nhận được sự quan tâm

Cho rằng con trai có quyền được thừa nhận như những đứa trẻ khác, Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định công khai với khán giả.

Tối 2/10, live concert The Portrait của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Sự kiện có sự góp mặt của các khách mời: Diva Hồng Nhung, ca sĩ Uyên Linh, OPlus Band cùng hơn 600 khán giả. Liveshow không chỉ là dịp giúp Mr Đàm ôn lại hành trình 25 năm ca hát, đây còn là ngày anh đón sinh nhật tuổi 51 cùng bạn bè, người thân. Nam ca sĩ cũng gây bất ngờ cho mọi người có mặt khi lần đầu công bố cậu con trai ruột ngay trong sự kiện.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu công khai con trai ruột 3 tuổi. Ảnh: VietNamNet Anh giới thiệu con ruột duy nhất tên Polo Huỳnh, năm nay 3 tuổi. Bế con trên tay, Đàm Vĩnh Hưng nói: "Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý. Câu nói: 'Đứa bé có quyền được thừa nhận' của một người em đã ám ảnh và khiến tôi phải công khai con với mọi người". Đàm Vĩnh Hưng thừa nhận mình là người "nghiện" con và rất thích khi con cũng bám mình. Sự xuất hiện của Polo khiến cuộc sống và tính cách của anh thay đổi hoàn toàn. Từ một người có thể đi diễn, đi chơi thâu đêm không cần về nhà, anh trở thành ông bố thành thạo mọi việc bỉm sữa và đổi lịch sinh hoạt theo giờ ăn, giờ ngủ của con. Bên cạnh đó, anh thấy mình đằm tính hơn, không còn thích phát ngôn về việc của người khác hay làm quá khi biểu diễn.

Đàm Vĩnh Hưng không chia sẻ thêm thông tin về mẹ của bé. Ở tuổi 51, ca sĩ luôn tự hào là một người cha tốt. Tình cảm gia đình giúp anh triệt tiêu được nỗi cô đơn khi nuôi con một mình. Đàm Vĩnh Hưng cho biết các con anh không quậy phá, ngoan ngoãn. Mỗi lần nghe bạn bè, đồng nghiệp nhắc đến con mình, ca sĩ thấy hạnh phúc. Sự xuất hiện của con trai khiến cuộc đời của nam ca sĩ thêm ý nghĩa hơn. Ảnh: FBNV Nam ca sĩ cũng cho biết khi thông tin về bé Polo được công bố sẽ nhận được nhiều sự chú ý của khán giả bởi cha của bé là người nổi tiếng. Tuy nhiên, giọng ca Lâu đài tình ái mong sau khi công bố thông tin này sẽ được mọi người hiểu và chia sẻ niềm vui được làm cha với anh. “Tôi muốn làm một người cha như bao người cha khác. Tôi hay dùng từ ‘người yêu bé nhỏ’ hoặc khi làm thơ mình hay xưng “ta” và “em” và nhiều người cũng tưởng nhầm rằng tôi nói về người yêu mình. Như sự thật ‘người yêu bé nhỏ’ đó chính là Polo. Tôi muốn từ giờ phút này mình có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai”, nam ca sĩ xúc động nói. Nhiều khán giả có mặt vỗ tay chúc mừng. Không ít người nghẹn ngào xúc động trước khoảnh khắc tình thân trọn vẹn của nam ca sĩ. Giọng ca "Thành phố buồn" dành nhiều thời gian bên con trai. Ảnh: FBNV Ngoài con ruột, Đàm Vĩnh Hưng còn có hai con nuôi lần lượt 18, 15 tuổi. Mỗi tháng anh chi hàng trăm triệu đồng cho việc học của con. Ca sĩ cho biết anh có sự hỗ trợ của người xung quanh như bảo mẫu, người thân chăm sóc các con khi vắng nhà chạy show. Dù vậy, ca sĩ phải theo sát con trong mọi việc, nhất là học hành. Từng có tuổi thơ cực khổ, chịu nhiều đòn roi nên Đàm Vĩnh Hưng dạy các con biết bày tỏ yêu thương, thường khuyên bảo chuyện chi tiêu.

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