Ảnh hiếm hoi về quý tử của Đàm Vĩnh Hưng khi chỉ vài tháng tuổi, diện mạo ra mà được ví là 'bản sao' của người bố nổi tiếng?

Trong ảnh chụp, có thể thấy, khi chỉ vài tháng tuổi, bé Polo đã cực kháu khỉnh, mũm mĩm và sở hửu diện mạo được ví là bản sao người bố nổi tiếng của mình.

Mới đây, tối 2/10, tong liveshow kỷ niệm 25 năm sự nghiệp ca hát của mình, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi công khai con trai ruột 3 tuổi giấu kín bấy lâu của mình. Trong khoảnh khắc xúc động này, "ông hoàng nhạc Việt" chia sẻ: “Với một người ồn ào, khoe mẽ như tôi, việc giữ một bí mật suốt ba năm khó khăn lắm. Với người khác, có một đứa con là điều bình thường nhưng với tôi, đó là điều đặc biệt và có thể bị chú ý. Đứa bé có quyền được thừa nhận' của một người em đã ám ảnh và khiến tôi phải công khai con với mọi người. Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng".

Đàm Vĩnh Hưng xúc động khi công khai con trai ruột hơn 3 tuổi giấu kín bấy lâu - Ảnh: Internet Sau màn công khai gây ngỡ ngàng trên, mới đây, trên trang cá nhân của NTK Tuấn Trần - một người bạn thân thiết của Đàm Vĩnh Hưng cũng tung hình hiếm về con trai ruột của đàn anh được chụp khi chỉ mới vài tháng tuổi. Cụ thể, NTK Tuấn Trần bày tỏ sự xúc động trước màn công bố con trai của Đàm Vĩnh Hưng. Bên cạnh đó, nam nhà thiết kế cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến "ông hoàng nhạc Việt. Tuấn Trần viết: "Chúc mừng anh nhé, chúc anh tuổi mới luôn khỏe mạnh, bình an và bé Polo luôn ngoan, giỏi. Gia đình hạnh phúc. Hình ảnh này được lưu giữ cách đây 3 năm - đây là lúc Polo làm lễ rửa tội".

NTK Tuấn Trần xúc động trước màn công bố con trai của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình Trong ảnh chụp, có thể thấy, khi chỉ vài tháng tuổi, bé Polo đã cực kháu khỉnh, mũm mĩm và sở hửu diện mạo được ví là bản sao người bố nổi tiếng của mình. Ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu của con trai ruột Đàm Vĩnh Hưng, khán giả cũng không khỏi xuýt xoa và dành nhiều lời khen ngợi. Hình ảnh hiếm về bé Polo khi mới vài tháng tuổi nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng - Ảnh: FB Tuan Tran Mới đây, chia sẻ với báo Công Thương về lý do anh quyết định công khai con trai, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, đứa bé có quyền được thừa nhận. Tuy nhiên, khi đề cập về việc có thể tiết lộ mẹ của bé Polo hay không, Mr Đàm cho biết, anh xin phép không đề cập đến mẹ của bé trong chia sẻ lần này.

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